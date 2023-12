Sam, el avatar digital de Samsung, impulsa las ventas de teléfonos en Latinoamérica

La tecnología siempre nos sorprende, y en esta era digital, Samsung ha llevado la creatividad a otro nivel con su influencer digital, Sam, quien está explorando su faceta creativa al añadir «Popstar» a su creciente conjunto de habilidades.

La compañía ha lanzado una campaña promocional para el Galaxy Z Flip 5 en Brasil, y Sam es el centro de todo.

Si no sabes quién, o más bien qué, es Sam, te lo explicamos: se trata de un avatar digital creado por Samsung con el objetivo principal de promover la gama de dispositivos Galaxy. Sam no es una inteligencia artificial ni un ChatGPT con un rostro digital, sino un avatar animado con un equipo de personas reales trabajando detrás de escena para darle vida.

Sam ha tenido más éxito en Brasil, donde solía escribir su propio blog en el sitio web de Samsung. Ahora, Sam está debutando en su «carrera» musical y ha lanzado su primer video musical en YouTube y Spotify.

La primera canción de Sam, titulada «Flip Your Way», transmite un mensaje positivo y refleja el lema de Samsung #HazLoQueNoPuedes. Anima a los fans a soñar y seguir sus sueños. Y, por supuesto, el video musical presenta al Galaxy Z Flip 5.

Sam está ayudando a Samsung a vender teléfonos

Según Samsung, Sam se inspira tanto en el movimiento K-Pop como en el Pop. Sin embargo, Samsung no ha revelado la identidad del verdadero cantante detrás del avatar digital. Una vez más, Sam no es una IA, y su canción no fue creada por un generador de voz. En cualquier caso, el objetivo de Samsung es que Sam atraiga a más clientes para el Galaxy Z Flip 5.

En agosto, la compañía se dio cuenta de que Sam tiene una influencia positiva, especialmente en los clientes de América Latina. Samsung afirmó que el avatar virtual fue fundamental para mejorar las ventas iniciales del Galaxy Z Flip 5, Fold 5, Watch 6 y Tab S9 en la región.

¿Qué hará Sam a continuación? ¿Seguirá su carrera musical? ¿Volverá alguna vez a escribir consejos en su blog? Nadie lo sabe. Pero Samsung parece no querer dejarla ir aún.