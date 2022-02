Samsung ha anunciado hoy que ofrecerá hasta cuatro generaciones de actualizaciones de One UI y del sistema operativo Android en determinados dispositivos.

Este anuncio supone una mejora respecto a los tres años de actualizaciones que prometía la compañía hasta ahora, y garantiza que millones de usuarios de Galaxy tendrán acceso a las últimas funciones software.

Samsung también ofrece cuatro años de actualizaciones para One UI Watch y Wear OS Powered by Samsung, lo que garantiza que los usuarios puedan disfrutar de las últimas experiencias de Watch.

Además de ofrecer actualizaciones ampliadas de One UI, Samsung proporcionará ahora hasta cinco años de actualizaciones de seguridad para ayudar a proteger determinados dispositivos Galaxy.

Los dispositivos Galaxy elegibles que recibirán cuatro años de actualizaciones de One UI y cinco años de actualizaciones de seguridad son:

Smartphones Galaxy S: Galaxy S22, S22+, S22 Ultra así como Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE y los próximos dispositivos de la serie Galaxy S.

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra así como Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE y los próximos dispositivos de la serie Galaxy S. Smartphones Galaxy Z: Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 y los próximos dispositivos de la serie Galaxy Z

Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 y los próximos dispositivos de la serie Galaxy Z Tablets Galaxy: Galaxy TabS8, S8+, S8 Ultra y los próximos dispositivos de la serie Galaxy Tab S.

Galaxy TabS8, S8+, S8 Ultra y los próximos dispositivos de la serie Galaxy Tab S. Relojes Galaxy: Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic y los próximos dispositivos de la serie Galaxy Watch.

Los dispositivos Galaxy que no reúnen los requisitos para recibir cuatro generaciones de actualizaciones de One UI seguirán recibiendo un máximo de tres generaciones de actualizaciones de One UI, una mejora respecto a las dos generaciones que se ofrecían anteriormente.