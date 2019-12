Samsung Galaxy S11+: Así se verá su enorme módulo de cámara trasera

De acuerdo a la filtraciones que hemos visto, el nuevo Samsung Galaxy S11+ tendrá un módulo de cámara enorme situado en la parte de atrás.

Este módulo albergará una cámara principal de 108MP (que tomará fotos en 12MP con pixel binning 9-a-1), una cámara ultra gran angular y una cámara con zoom periscópico 5x que permitirá acercarse a los detalles de una forma nunca vista antes en un Galaxy. También encontraremos una cámara ToF para medir distancia.

Ahora la conocida fuente de filtraciones @IceUniverse ha publicado una imagen que nos deja ver parcialmente el módulo de cámara. También es la primera imagen que nos permite ver cómo estarán dispuestas las cámaras dentro de este módulo.

This is the real Galaxy S11+ camera. On the left is the ultra-wide-angle, main camera, and periscope zoom lens. I don't know the exact distribution on the right. It is expected to include flash and ToF. pic.twitter.com/98exPMSqgf

— Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2019