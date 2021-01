Nuevos Samsung Galaxy S21: Toma de contacto y primeras impresiones

👉 Interesante: Identifica llamadas no deseadas y graba llamadas gratis con 📞 CallApp [ +Info ]

Samsung ha presentado hoy sus tres buques insignia — Samsung Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra — y

Aunque no he tenido demasiado tiempo para trastear con ellos, a continuación os presento mis primeras impresiones sobre las novedades que traen estos tres terminales.

Comenzando por el aspecto, tras haberlos tenido en la mano, considero un acierto la forma en la que Samsung ha fundido el módulo trasero de cámara con el borde de aluminio del teléfono.

Aunque el módulo de cámara sigue siendo bastante grande — sobre todo en el Ultra por la gran cantidad de lentes que aloja — el hecho de no ser una isla que sobresale sino una prolongación del chasis hace que se vea menos «pegote» y, por tanto, se vea más bonito — al menos para mi gusto.

Me gusta especialmente cómo se ve el módulo de cámara del Galaxy S21 Ultra, ya que tiene un tono de color plata o negro similar al color del panel trasero, que creo que queda más armonioso.

Además, el color negro mate es realmente negro y, por tanto, se ve bastante diferente de la gran cantidad de grises oscuros que abundan entre otros fabricantes.

Samsung Galaxy S21 Ultra



Aquellos a los que les gusten los smartphones llamativos, se habrán fijado en el acabado Phantom Violet de los Galaxy S21 y S21+. Es una combinación de colores bastante atrevida que creo que a mí me llegaría a cansar con el tiempo pero, ya sabe, para gustos, los colores — nunca mejor dicho.

Si nos fijamos en el frontal, la pantalla del Samsung Galaxy S21 Ultra está curvada a los lados, aunque no de forma exagerada. Sin embargo, las pantallas de los Galaxy SS21 y S21+ son planas.

En este apartado, hay opiniones para todos los gustos. Las pantallas planas disimulan menos los bordes laterales que las curvadas pero, a cambio, soportan mejor las caídas de lado y no producen reflejos ni cambios de color en los extremos.

Samsung Galaxy S21 (arriba), S21+ (medio) y S21 Ultra (abajo)

Un aspecto que quizás no guste a todo el mundo es que la parte trasera del Samsung Galaxy S21 es de plástico (o, como le llama Samsung, glasstic), mientras que los otros dos, Galaxy S21+ y S21 Ultra, son de cristal.

A decir verdad, el plástico utilizado por Samsung no es como el que encontramos en otros smartphones de bajo coste sino que tiene una apariencia y tacto más parecidos al cristal. De hecho, durante la toma de contacto de los tres terminales, no me resultó fácil distinguir a simple vista cuál era cristal y cuál era plástico.

Otro aspecto que me ha gustado del nuevo diseño es el acabado mate ya que las huellas no quedan apenas marcadas.

A modo de referencia, cuando tomo fotografías a smartphones con acabados en cristal brillante, tengo que limpiar la parte trasera casi cada vez que los toco. Durante la hora que estuve haciendo fotos, creo que solo limpié un terminal en una ocasión y, como se puede ver en las fotos, se ven bastante limpios.

Como es habitual en Samsung, las pantallas de los tres smartphones se ven realmente bien y, para una mejor protección, las tres están protegidas por Gorilla Glass Victus — al igual que la parte trasera de los modelos S21+ y S21 Ultra.

Una de las funcionalidades destacadas por Samsung de la pantalla es Eye Comfort Shield (o, en español, Protector de la Vista) que reduce la intensidad de luz azul en función de la hora del día y de la luz ambiente.

He podido probar esta funcionalidad y funciona de forma parecida a True Tone del iPhone, ajustando el balance de blancos a la iluminación ambiente

Imagino que además reducirá el color azul aunque, a simple vista, es difícil saber qué ajustes está haciendo la pantalla — además, la prueba se realizó por la mañana, por lo que todavía era pronto para que el sistema mostrase colores cálidos.

Funcionalidad Protector de la vista

Otra mejora es la frecuencia de refresco adaptativa de 120 Hz que, por primera vez, puede ser activada incluso a la máxima resolución WQHD+ del Galaxy S21 Ultra. Lo que queda por ver es el impacto que esto tiene en la autonomía pero, sin duda, era algo que muchos usuarios echaban de menos.

La nueva familia Samsung Galaxy S21 llega con el nuevo chip Exynos 2100 a Europa. Aunque esto puede ser una decepción para los amantes de los chips de Qualcomm, creo que debemos esperar a probar este chip antes de juzgarlo ya que, sobre el papel, tiene buena pinta.

En el tiempo que he probado el teléfono he podido hacerme una idea de su potencia ni tampoco he podido ejecutar benchmarks de rendimiento o batería, pero ya habrá tiempo para esto cuando lo analice a fondo.

En cuanto a las cámaras, he tenido oportunidad de probar la algunas funcionalidades como Zoom Lock. Si alguna vez has intentado tomar una fotografía con un nivel de zoom elevado, te habrás dado cuenta de que es casi imposible porque cualquier mínimo movimiento del teléfono produce un gran desplazamiento de la imagen. Esto hace que los grandes zooms que anuncian muchos smartphones tengan poca utilidad.

Lo que hace Zoom Lock es que, cuando capturas una fotografía con un alto nivel de zoom y te quedas más o menos inmóvil durante dos segundos, la imagen que querías capturar se fija en la pantalla y se compensan los pequeños movimientos de la mano de forma que, al pulsar el botón de disparo, fotografías lo que querías capturar.

En las pruebas que he hecho, el sistema funciona bien y compensa los movimientos de la mano una vez que se activa. Ahora bien, no hace milagros: si tomas una foto con zoom 100x, el resultado es una imagen que no está muy definida.

Funcionalidad Zoom Lock

Otra funcionalidad que he probado es el modo Retrato, que por fin tiene un nombre entendible por los usuarios (Retrato en lugar de Enfoque Dinámico como hasta ahora).

Lo interesante de esta funcionalidad es que añade nuevos modos de disparo para tomar retratos con efectos de iluminación y eliminación del fondo. Uno de estos efectos es, por ejemplo, la captura «mono clave alta» que se puede ver en la imagen.

Funcionalidad Retrato

Samsung también destaca su funcionalidad Perspectiva de Director, que muestra a la vez sobre la pantalla las imágenes captadas por todas las cámaras y permite ir cambiando entre una y otra mientras grabamos un vídeo.

Lo que aporta esta funcionalidad es que, al previsualizar todas las cámaras en pantalla, es más fácil saber qué vas a grabar cuando cambies de cámara.

Funcionalidad Perspectiva de Director



Si no te sientes muy creativo, la funcionalidad Captura Única se ha visto mejorada y ahora hace un mayor uso de la Inteligencia Artificial. Con este modo de disparo, no tienes más que mover la cámara alrededor y el Galaxy S21 se ocupa de capturar fotografías y vídeos de lo que considera más interesante.

Uno de estos vídeos, por ejemplo, incluye partes a cámara lenta y partes a velocidad normal, supuestamente en función de la acción.

El entorno en el que he probado el teléfono no se prestaba a tomar capturas de este tipo pero he podido comprobar que el resultado ofrece más opciones que antes — aunque no deja de ser una curiosidad más que algo realmente útil.

Funcionalidad Captura Única



Por último, he podido probar el S Pen en la pantalla del Samsung Galaxy S21 Ultra, que permite dibujar y escribir sobre la pantalla del teléfono como si estuviéramos ante un Galaxy Note.

Dado que el teléfono no incluye un compartimento donde guardar el S Pen, Samsung comercializa la funda que se puede ver más abajo con un compartimento para insertar el puntero. Obviamente no es tan cómodo como insertarlo en el teléfono y limita el tipo de funda que puedes usar pero, a cambio, no resta espacio a la batería interna del teléfono.

Samsung Galaxy S21 Ultra con S Pen y funda para S Pen

Dado que el tiempo que he tenido para jugar con los nuevos smartphone era limitado, me han quedado muchas cosas por probar, pero espero que no pase mucho tiempo hasta que pueda analizarlo a fondo para realizar pruebas más exhaustivas y compartir una opinión mejor formada.

Por el momento, lo que he visto me ha gustado, y estoy bastante seguro de que el resto de apartados no me defraudarán.

Y a ti… ¿qué te parecen los nuevos Samsung Galaxy S21?