Samsung One UI 3.1 llega a estos 8 smartphones con muchas novedades pero alguna ausencia

Samsung ha comenzado el despliegue de la actualización One UI 3.1 para los smartphones Galaxy S20, Galaxy Note20 y la gama Galaxy Z.

Aunque estos smartphones Samsung Galaxy recibirán muchas de las funciones que ofrece Samsung One UI 3.1, no habrá soporte para Google Discover, que sí está disponible en la serie Galaxy S21.

Samsung ha anunciado oficialmente el despliegue de la actualización One UI 3.1 para algunos de sus dispositivos más populares. Algunos smartphones Galaxy ya han recibido la actualización de software en algunas partes de Europa y Asia.

La lista de dispositivos que recibirán la actualización One UI 3.1 por aire próximamente es la siguiente:

Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra y Galaxy S20 FE

Galaxy Note20 y Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Z Fold2 y Galaxy Z Flip

El fabricante surcoreano detalla algunas de las características que los usuarios podrán disfrutar tras la actualización a One UI 3.1, entre las que se encuentran la función Toma Única para la captura de vídeos y fotos y la función Borrador de Objetos que ofrece la eliminación de objetos en las imágenes.

Además, se ha perfeccionado el enfoque táctil y el controlador de autoexposición, por lo que los propietarios de los Galaxy S20, Galaxy Note20 y Galaxy Z se encontrarán con una mejor experiencia fotográfica.

Samsung también ha incluido la herramienta Grabación Multimicrófono para tener opciones adicionales de edición de audio y el Protector de la Vista que controla la exposición a la luz azul.

Private Share también está presente en Samsung One UI 3.1 para mantener el contenido privado lejos de las miradas indiscretas.

Sin embargo, SamMobile informa de que Google Discover, que sí que está presente en los Samsung Galaxy S21 que ya tienen One UI 3.1 preinstalada, no está incluido en la actualización a One UI 3.1 de los dispositivos mencionados.