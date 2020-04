Samsung presenta su nueva tablet Galaxy Tab S6 Lite

La Samsung Galaxy Tab S6 del año pasado es una de las mejores tablets de Android que puedes encontrar en el mercado gracias a su potente hardware y la posibilidad de utilizar un lápiz sobre la pantalla. Sin embargo, su precio es bastante elevado, lo que la deja fuera del alcance de muchos potenciales compradores.

Para aquellos que buscan una experiencia similar a la que ofrece el Galaxy Tab S6 y no les importa comprometer un poco el rendimiento, Samsung acaba de lanzar la Galaxy Tab S6 Lite con una pantalla 10.4″ y un chip Exynos 9611.

El chip Exynos 9611 de Samsung es una versión más potente del Exynos 9610. Este mismo chip también alimenta dispositivos como el Samsung Galaxy A50s, Galaxy A51, Galaxy M30s, Galaxy M31, e incluso el Galaxy M21. Junto con el chipset hay 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento ampliable mediante microSD.

La pantalla del Galaxy Tab S6 Lite tiene un tamaño de 10,4″ y una resolución de 2000 x 1200 píxeles. A diferencia de la Tab S6, sin embargo, esta no es una pantalla AMOLED, sino una pantalla TFT, lo que se traduce en menor contraste y amplitud de colores.

Samsung ha provisto al Galaxy Tab S6 Lite con altavoces dobles en lugar de los altavoces cuádruples del Tab S6. Este par de altavoces vienen con la firma de AKG y soportan Audio Dolby. También cuenta con un puerto USB tipo C y una toma de auriculares de 3,5 mm en la parte superior, que no está ausente en la Galaxy Tab S6.

El chasis de la Galaxy Tab S6 Lite también parece estar hecho de metal, al igual que la Tab S6. La nueva tablet viene con soporte para el S Pen, pero no está claro si el lápiz está incluido en la caja o no. Tampoco parecen estar presentes los conectores magnéticos para el teclado externo, así que quizás no esté soportado.

La tablet corre One UI 2.0 basado en Android 10. Samsung aún no ha revelado el precio de la tablet pero sabemos que habrá un modelo LTE junto a la variante normal de sólo Wi-Fi.