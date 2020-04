Samsung retira la última actualización de software del Galaxy S20 Ultra

La familia Samsung Galaxy S20 ha recibido varias actualizaciones en las últimas semanas, pero la última parece haber provocado algunos problemas.

Hace unos días, escuchamos que los usuarios del Samsung Galaxy S20 Ultra están experimentando un tinte verde en la pantalla a ciertos niveles de brillo cuando la tasa de refresco es de 120 Hz. Más tarde también escuchamos que la carga rápida por cable había dejado de ser tan rápida tras esta actualización en varios modelos de smartphones Samsung.

Parece que Samsung es consciente de este problema y, según hemos podido leer en Sammobile, ha decidido retirar la última actualización. Si no has descargado la actualización — versión de software G988xXXU1ATCT — en tu teléfono, lo mejor sería que no lo hicieras y esperes a que Samsung corrija los problemas.

Los firmwares del Galaxy S20 y Galaxy S20+ (tanto en sus versiones LTE y 5G) siguen estando disponibles, en caso de que quieras actualizar. Dado que el problema de la carga rápida no era exclusivo del Galaxy S20 Ultra, no tenemos claro si la eliminación del firmware está relacionado con este problema.