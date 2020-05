Si compras estos juegos de Xbox One, recibirás gratis la versión para Xbox Series X

Microsoft ha detallado hoy cuáles son los primeros juegos que formarán parte del programa Smart Delivery enfocado a títulos que estarán disponibles para la Xbox One y la Xbox Series X.

Smart Delivery permite comprar la versión de un juego para Xbox One y obtener la versión Xbox Series X de forma gratuita. Esto es útil para quienes tengan actualmente una Xbox One pero estén pensando en reemplazarla más adelante por una Xbox Series X, ya que no tendrán que pagar dos veces por el mismo juego.

También significa que puedes comprar un juego de la Xbox Series X con Smart Delivery y obtener la versión Xbox One.

No todos los estudios de videojuegos van a participar en el programa Smart Delivery, pero parece que una gran mayoría lo hará. Microsoft ha detallado 13 nuevos títulos que llegarán a la Xbox Series X, y nueve de ellos serán compatibles con Smart Delivery.

Estos nueve se unen a la promesa de CD Projekt Red de ofrecer Smart Delivery para Cyberpunk 2077, y al compromiso de Microsoft de que todos sus títulos de Xbox Games Studios lanzados para ambas consolas incluirán la actualización gratuita.

Estudios como Ubisoft, Sega y Bandai Namco Entertainment ofrecerán Smart Delivery, pero hay una gran excepción: EA. Aunque EA ha presentado hoy Madden NFL 21 para la Xbox Series X, la empresa no se compromete a ofrecer Smart Delivery. En su lugar, EA ofrece su propia oferta de actualización gratuita si los jugadores compran Madden NFL 21 en Xbox One antes del 31 de diciembre y actualizan a la Xbox Series X antes del 31 de marzo de 2021.

Microsoft aún no ha detallado qué títulos de Xbox Game Studios incluirán Smart Delivery, pero aquí están los primeros 10 juegos con soporte para Smart Delivery de desarrolladores externos: