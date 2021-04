Si has leído hoy que el Pixel 5a ha sido cancelado, no te lo creas

Hoy múltiples medios han publicado que Google ha cancelado el lanzamiento del Pixel 5a, haciéndose eco de una información compartida por Jon Prosser.

Prosser escribió que el Pixel 5a, con nombre en clave ‘barbet’, iba a ser cancelado debido a la escasez global de chips. Esto dejaría a los Pixel 4a y Pixel 4a 5G como las únicas opciones de gama media hasta finales de año.

Sin embargo, esto no es así. La propia Google ha respondido a estos informes diciendo que el Pixel 5a no ha sido cancelado, sino que espera lanzar una versión del dispositivo en los Estados Unidos y Japón a finales de este año.

La declaración completa de la compañía a Android Police dice:

El Pixel 5a 5G no está cancelado. Estará disponible a finales de este año en Estados Unidos y Japón y se anunciará en línea con cuando se presentó el teléfono de la serie ‘a’ del año pasado.

Esto son buenas y malas noticias a la vez. La buena noticia es que no se ha cancelado, pero la mala noticia es que no lo veremos fuera de esos dos países. Esto no debería sorprendernos ya que Google tampoco lanzó los Pixel 4a 5G o Pixel 5 en España.

No es la primera vez que Prosser mete la pata en las últimas semanas. Recientemente, falló en su predicción de que Apple celebraría un evento en marzo y, en consecuencia, se afeitó las cejas como había prometido.

Estoy tan seguro, que si no hay un evento el 23 de marzo, me afeitaré las cejas. Lo haré. Lo haré aquí mismo para ti, en este programa.

En esta nueva ocasión, parece que no apostó ninguna parte de su cuerpo a la cancelación del Pixel 5a…