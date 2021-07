Solo estos relojes actuales con Wear OS actualizarán a Wear OS 3

🎉💻 ¡Ahorra! Consigue Windows 10 Pro por 14€ y Office 2019 Pro Plus por 39€ para siempre [ Ofertas ]

A principios de este año, durante Google I/O 2021, Google anunció una nueva colaboración con Samsung para desarrollar una nueva plataforma software para wearables.

La nueva plataforma no está recibiendo un nuevo nombre, sino que será conocida como Wear OS 3.

Algunos se han preguntado qué significa esto para los dispositivos actuales con Wear OS, y si se actualizarán o no a la nueva plataforma. Hay algunas buenas y malas noticias al respecto.

La buena noticia es que sí, los dispositivos existentes se pueden actualizar al nuevo sistema operativo, pero la mala es que la lista de dispositivos compatibles es muy pequeña, ya que incluye:

Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS

Mobvoi TicWatch Pro 3 Celular/LTE

Mobvoi TicWatch E3

De todos los smartwatches actuales con Wear OS, básicamente sólo se actualizarán tres modelos existentes.

El anuncio de Google menciona que los futuros smartwatches de Mobvoi y Fossil también recibirán la actualización, pero en lo que respecta a los dispositivos existentes, parece que sólo tres han pasado el corte.

No estamos seguros de por qué la lista es tan corta, pero para aquellos que tienen un reloj que no está en esta lista, parece que no tendrás más remedio que adquirir un nuevo smartwatch si quieres disfrutar de todas las novedades.