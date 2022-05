¿Te gustaría asistir al evento WWDC 2022 en persona?

Apple ha actualizado hoy su página web de la WWDC 2022 para desarrolladores, proporcionando más información sobre el evento especial que la compañía organizará el 6 de junio de 2022.

Un pequeño número de desarrolladores será invitado al campus para ver la keynote de la WWDC 2022, y los desarrolladores podrán solicitar su asistencia el lunes 9 de mayo.

Así lo indica Apple en su página web:

Vamos a organizar una experiencia especial de todo un día en el Apple Park el 6 de junio para dar comienzo a la WWDC22. Reúnete con otros miembros de la comunidad de desarrolladores para ver el discurso de apertura y los vídeos State of the Union junto a los ingenieros y expertos de Apple, explora el nuevo Centro de Desarrolladores y mucho más. No podemos esperar a conectarnos en persona.