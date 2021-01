Tim Cook condena el modelo de negocio de Facebook en la Conferencia de Protección de Datos

En la Conferencia de Protección de Datos de la UE, Tim Cook ha pronunciado un discurso bajo el título «Un camino para potenciar la elección del usuario e impulsar su confianza en la publicidad.»

Tim Cook se refirió a una serie de problemas preocupantes que Apple ve en lo que respecta a la privacidad y la seguridad en la industria tecnológica.

Reiteró que, en muchos casos, las personas ya no son los usuarios sino el producto que las empresas venden a los anunciantes.

Cook elogió la legislación europea de privacidad, GDPR, por ser el avance más concreto en materia de privacidad y seguridad de los consumidores, y dijo que es hora de que Estados Unidos y el resto del mundo aprueben una legislación similar.

Cook señaló que la publicidad prosperó durante décadas sin invadir la privacidad personal. Y detalló las recientes funciones de privacidad de Apple, como las etiquetas de privacidad y la próxima función de transparencia de seguimiento de anuncios de iOS 14.

Cook no nombró específicamente a Facebook, pero condenó su modelo de negocio según el cual cualquier interacción con el usuario es una buena interacción y se debe capturar tantos datos de los usuarios como sea posible.

Si un negocio se basa en engañar a los usuarios, en la explotación de datos, en opciones que no son opciones en absoluto, no merece nuestros elogios, merece una reforma.

Incidiendo más sobre este punto, dijo:

Cook cree que el resultado final de este enfoque de la tecnología es la polarización de la sociedad, la pérdida de confianza y la violencia.

Cook también compartió lo que Apple considera una tecnología ética:

En Apple, tomamos nuestra decisión hace mucho tiempo. Creemos que la tecnología ética es la tecnología que funciona para ti. Es una tecnología que te ayuda a dormir, no te mantiene despierto. Te dice cuándo has tenido suficiente, te da espacio para crear, o dibujar, o escribir o aprender, no para dar a refrescar una vez más.

Tras la intervención de Cook, Jane Horvath, vicepresidenta de privacidad global de la empresa, también participó en una mesa redonda.

Horvath explicó durante el debate que «estamos realmente en un punto de inflexión» en lo que respecta a la privacidad de los usuarios.

Cuestionó que los usuarios deban «seguir con la norma actual, que implica un compromiso de privacidad, proporcionando datos personales ilimitados para disfrutar de servicios gratuitos». Apple considera que esto es una «falsa dicotomía».

Horvath continuó explicando la funcionalidad de transparencia de seguimiento de aplicaciones de Apple, diciendo que el único propósito es dar a los usuarios la opción de «si quieren ser rastreados o no».

Todo lo que estamos haciendo con nuestro marco de Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones, o ATT, es dar a los usuarios la posibilidad de elegir; preguntar a los individuos si quieren ser rastreados o no.

Piénselo así: ¿No es extraño que algunas personas no quieran que los usuarios puedan elegir si son rastreados o no con un lenguaje claro y preciso? Esto es muy importante. Los desarrolladores no deberían intentar tomar medidas para ignorar el espacio del usuario, si éste pidió que no se le rastreara.