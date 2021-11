Tim Cook habla sobre el programa de Reparaciones de Autoservicio

El CEO de Apple, Tim Cook, está satisfecho por haber lanzado el programa de Reparaciones de Autoservicio, y afirma que el programa es ideal para los técnicos y entusiastas «entrenados para hacer esto.»

El programa de Reparaciones de Autoservicio de Apple ofrecerá a los usuarios la oportunidad de comprar componentes y herramientas originales de Apple para las reparaciones habituales del iPhone 12 y el iPhone 13.

En una entrevista durante la inauguración de la reubicada Apple Store de The Grove en Los Ángeles, Cook ofreció algunas observaciones sobre la iniciativa, así como sobre otras áreas.

«Nos damos cuenta de que había algunas personas que querían hacer esto, y que están capacitadas para hacerlo», dijo Cook. «Son la gente de Popular Mechanics, si se quiere, que me encanta y a la que me he dedicado toda mi vida».

Cook afirma que «se siente bien por sacar los manuales y componentes que permiten a la gente hacer esto», pero añade que siempre está la Apple Store para aquellos que no se sientan cómodos realizando sus propias reparaciones. «Si eres un técnico, entonces hazlo», dijo el CEO.

Sobre qué es lo que más le entusiasma a Cook de cara a la próxima temporada navideña, señaló que Apple tiene la «mejor línea de productos» de la historia, y que no tiene una cosa favorita en concreto. «Todos son mis favoritos, es como preguntarte quién es tu hijo favorito».

Cook, como es habitual, no aportó datos sobre lo que la compañía tiene entre manos, pero admitió que la empresa está «muy centrada en la realidad aumentada, muy centrada en la inteligencia artificial, muy centrada en la autonomía, centrada en todas estas cosas que son tecnologías fundamentales.»