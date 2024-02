Tim Cook sobre Apple Vision Pro: «No sabía cuándo, pero sabía que llegaríamos aquí»

💿 ¡Ahorro a la vista! ¡Office 2021 Pro Plus por solo 26,75€ en GoDeal24! [ Saber más ]

Apple ha lanzado hace unos días su producto tecnológico más ambicioso: Apple Vision Pro. Tim Cook, CEO de la compañía, se ha reunido con Vanity Fair para hablar sobre el presente y el futuro.

Cook describe el primer prototipo que probó como un aparato monstruoso, una máquina aparatosamente grande, en la cual experimentó la visión futurista de la tecnología espacial. Esta experiencia lo llevó a comprender que este era el camino hacia la revolución en la informática, el entretenimiento, las aplicaciones y los recuerdos. El Apple Vision Pro nació como la próxima categoría de productos de la marca.

La versión inicial, denominada Vision Pro, ya está disponible y ha generado un gran interés, rompiendo récords de preventa.

«Hace años que sabía que llegaríamos aquí», dice Cook. «No sabía cuándo, pero sabía que llegaríamos aquí».

Las capacidades del Apple Vision Pro han cautivado a figuras destacadas como James Cameron y Jon Favreau, quienes elogian su capacidad para transformar la narrativa y brindar experiencias inmersivas. Su resolución de 23 millones de píxeles, casi el triple de un televisor 4K promedio, promete revolucionar la forma en que consumimos contenido.

«Al principio era escéptico», dice el director James Cameron. «No me inclino ante el gran dios de Apple, pero me quedé muy, muy alucinado».

El Apple Vision Pro también presenta desafíos en la adopción masiva, ya que el precio inicial de 3.500 dólares podría ser una barrera para algunos consumidores. A pesar de las críticas, se espera que las ventas alcancen entre 2 y 4 millones de unidades anuales en los próximos cinco años.

No obstante, surge un dilema intrigante: la inmersión total que ofrece el Apple Vision Pro podría cambiar la percepción de otros dispositivos. Quienes han experimentado la realidad aumentada temen que el mundo sin gafas se vuelva aburrido y plano en comparación.

Es este, tal vez, el mayor desafío que enfrenta el Apple Vision Pro: no solo ser un dispositivo de vanguardia, sino también evitar que su éxito convierta al resto del mundo en algo insípido en comparación.

«Puedes tumbarte en el sofá y poner las pantallas en el techo si quieres», me dijo Cook. «Vi la tercera temporada de [Ted] Lasso en mi techo ¡y fue increíble! […] Creo que la meditación está a un nivel diferente de todo lo que he experimentado, y he meditado durante mucho tiempo. Y la uso para la productividad».

En última instancia, el Apple Vision Pro marca el comienzo de una nueva era en la computación y el entretenimiento. ¿Nos dirigimos hacia un futuro donde los visores de realidad aumentada se convierten en una necesidad cotidiana?

«Lo que hacemos es entusiasmarnos mucho con algo y luego empezamos a tirar del hilo y a ver adónde nos lleva», afirma Cook. «Y sí, tenemos cosas en las hojas de ruta y demás, y sí, tenemos un punto de vista definitivo. Pero gran parte es también explorar y averiguar». Y concluye: «A veces los puntos conectan. Y te llevan a un lugar que no esperabas».