Todo apunta a que no veremos el Galaxy S21 FE este año

Samsung tiene un evento programado para el 20 de octubre y algunos rumores apuntaban a que podríamos ver el esperado Galaxy S21 FE.

Ahora, algunas fuentes apuntan a que el teléfono no sólo no se lanzará ese día, sino que no llegará hasta enero de 2022.

No es la primera vez que oímos que el Galaxy S21 FE se lanzará el próximo año, pero tras el anuncio de Samsung de un Galaxy Unpacked Part 2, hay quienes esperaban que el teléfono se anunciase en el evento.

Un tweet de Ross Young, director general de Display Supply Chain Consultants, dice que es probable que el Galaxy S21 FE no se lance la semana que viene.

La fecha de lanzamiento de enero también ha sido corroborada por Jon Prosser y Max Weinbach. Jon incluso menciona específicamente que la fecha de lanzamiento es el 11 de enero de 2022.

El Galaxy S21 FE será una versión más asequible del Galaxy S21. Tendrá un procesador Snapdragon 888, pero es probable que haya una versión Exynos a juzgar por un listado de Geekbench.

El teléfono también tendrá una pantalla AMOLED de 1080p con una tasa de refresco de 120 Hz y un orificio centrado para una cámara de 32MP. En la parte trasera habrá tres cámaras orientadas verticalmente.