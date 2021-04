WhatsApp es la herramienta de mensajería más popular del planeta pero posee algunas limitaciones que pueden complicar su uso, sobre todo si vas a cambiar de smartphone.

A día de hoy, WhatsApp no ofrece ninguna facilidad para transferir tu historial de mensajes y ficheros recibidos de WhatsApp de un dispositivo a otro. Esto significa que, por ejemplo, si cambias de un móvil Android a un iPhone (o viceversa), no podrás conservar tu historial.

Tampoco resulta sencillo transferir tus mensajes o ficheros si te cambias de un móvil Android / iPhone a otro con el mismo sistema operativo, ya que debes tener suficiente espacio en Google Drive y iCloud para realizar y restaurar la copia de seguridad.

Por suerte, iMyFone Transor for WhatsApp es una herramienta para Windows y macOS que facilita la transferencia del historial mensajes, imágenes, vídeos y ficheros entre dos smartphones, incluso con distintos sistemas operativos. Además permite realizar copias de seguridad de tu historial de mensajes y ficheros en tu ordenador.

Transferir los datos de WhatsApp de un smartphone a otro

iTransor for WhatsApp es una herramienta disponible para Windows 7 (o posterior) y macOS X 10.7 (o posterior). Su principal ventaja es que permite transferir todo tipo de datos de WhatsApp — incluyendo mensajes, fotografías, vídeos y ficheros — entre dispositivos con sistemas Android o iPhone.

Puedes transferir todos los contenidos de iPhone a iPhone, de Android a Android, de Android a iPhone y de iPhone a Android — todo de forma sencilla y rápida.

El proceso es tan sencillo como conectar ambos smartphones al ordenador a través de USB y escoger la opción Transferir WhatsApp entre dispositivos en la herramienta. En la pantalla aparecerán los dos smartphones conectados y, una vez que hayamos colocado a la izquierda el origen y a la derecha el destino, basta con pulsar sobre Transferir para iniciar la transferencia.

En el caso de smartphones Android, es posible que tengas que habilitar la depuración por USB o permitir el acceso a los datos del teléfono (en mi caso no he necesitado hacerlo con un LG), y para iPhones tendrás que desbloquear la pantalla y confiar en el ordenador que accede al dispositivo.

Si el dispositivo destino es un iPhone, debes desactivar Buscar mi iPhone en el iPhone e instalar WhatsApp. En el caso de Android, tanto si es el origen como el destino, la herramienta instalará una versión modificada de WhatsApp que es casi igual a la oficial pero cuyos datos pueden ser accedidos por la herramienta (los datos de la herramienta oficial no pueden ser accedidos). Por lo demás, es segura.

El proceso de transferencia lleva menos de media hora y, una vez completado, podrás acceder a todo tu historial de mensajes y ficheros en el nuevo smartphone.

Realizar copia de seguridad de WhatsApp

Otra utilidad de iTransor for WhatsApp es la realización de una copia de seguridad de todos los mensajes y ficheros de WhatsApp de nuestro smartphone en el ordenador.

Aunque WhatsApp permite realizar copias de seguridad en la nube de iCloud (si tienes un iPhone) o en Google Drive (si tienes un Android), es posible que no tengas suficiente espacio en la nube si tienes muchas conversaciones y ficheros multimedia (imágenes, vídeos, adjuntos).

Gracias a iTransor for WhatsApp, puedes realizar la copia de seguridad en tu propio ordenador, sin consumir valioso espacio en la nube, con solo conectar el smartphone Android o iPhone al ordenador y elegir la opción Copia de seguridad de WhatsApp en dispositivos.

Deberás seguir las instrucciones, que incluyen realizar una copia de seguridad de WhatsApp en el propio dispositivo, para completar el proceso.

Restaurar copia de seguridad de WhatsApp

Si has perdido o se ha dañado tu smartphone, no te preocupes porque no perderás tu historial de mensajes y contenidos recibidos vía WhatsApp si realizaste una copia de seguridad.

Basta con que conectes el smartphone al ordenador y elijas la opción Restaurar WhatsApp en dispositivos para comenzar a restaurar tu copia de seguridad en el smartphone. Podrás elegir entre múltiples copias de seguridad que hayas realizado con la herramienta.

Oferta especial

iTransor for WhatsApp soluciona uno de los problemas más frecuentes de WhatsApp: la transferencia de datos al cambiar de smartphone, especialmente si quieres transferir WhatsApp de Android a iPhone o pasar WhatsApp de iPhone a Android.

Además, tiene la ventaja añadida de que puedes utilizar esta herramienta para hacer copias de seguridad en tu propio ordenador, sin tener que contratar espacio adicional en la nube.

Nota: Este artículo ha sido patrocinado por iMyFone.