Trump afirma haber ayudado a Apple a evitar aranceles

La situación respecto a los aranceles impuestos a productos importados desde China por parte de EE. UU. sigue siendo un tema lleno de incertidumbre.

Aunque actualmente las tasas arancelarias alcanzan el 145 %, recientes declaraciones del expresidente Donald Trump han sembrado aún más confusión sobre el futuro de estas medidas, especialmente en lo que respecta a gigantes tecnológicos como Apple y Tesla.

En un primer momento, la administración Trump anunció una serie de aranceles agresivos aplicables a múltiples productos provenientes de China. Sin embargo, poco después, excluyó temporalmente a los smartphones y ordenadores de estas tarifas, una decisión que generó desconcierto en analistas y empresas afectadas.

Posteriormente, se aclaró que estas exenciones eran de carácter temporal, lo que reabrió el debate sobre quién se beneficiaría realmente y por cuánto tiempo. A esto se suma una nueva entrevista en la que Trump presume de haber “ayudado” a Apple en este complejo escenario económico.

Durante una entrevista reciente, Trump habló de su interés por fortalecer la industria automotriz estadounidense y también fue consultado específicamente sobre los productos de Apple. En sus propias palabras:

Soy una persona muy flexible. No cambio de opinión, pero soy flexible. No se trata solo de construir un muro. A veces hay que rodearlo, pasarlo por debajo o por arriba. Hablé con Tim Cook. Lo ayudé recientemente. No quiero perjudicar a nadie, pero el objetivo final es llevar al país a una posición de grandeza.