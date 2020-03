Twitter marca su primer tweet con aviso de «contenido manipulado»

Twitter parece estar probando una nueva funcionalidad consistente en marcar los tweets con un aviso de contenido falso o engañoso.

El primero de estos experimentos ha sido aplicado a un tweet compartido por el director de medios sociales Dan Scavino de la Casa blanca y retuiteado después por Donald Trump. El tweet muestra un vídeo del antiguo Vicepresidente Joe Biden e incluye la etiqueta «contenido manipulado» para indicar que es engañoso.

Este tweet en cuestión circuló el domingo y sugiere que Biden apoya públicamente al Presidente Donald Trump para su reelección, lo cual no es cierto. La etiqueta fue añadida 18 horas después de que Scavino compartiera el vídeo, que fue visto por al menos 5 millones de usuarios.

El vídeo incluido en el tweet incluye un fragmento cortado de una frase pronunciada por Biden en un discurso: «Excuse me. We can only reelect Donald Trump» («Perdón. Solo podemos reelegir a Donald Trump.»).

En realidad, la frase completa aportaba un sentido diferente: «Excuse me. We can only reelect Donald Trump if in fact we get engaged in this circular firing squad here. It’s got to be a positive campaign.» («Perdón. Solo podemos reelegir a Donald Trump si en realidad nos metemos en un pelotón de fusilamiento circular. Tiene que ser una campaña positiva.»). La expresión «pelotón de fusilamiento circular» hace referencia a cuando empiezas a disparar contra tus propios aliados.

Scavino dijo en Twitter que el tweet «no está manipulado» y retuiteó a otro usuario que decía que Twitter estaba sentando un «precedente peligroso» etiquetando el tweet.

Esta prueba forma parte de la iniciativa de Twitter que trata de ayudar a los usuarios a entender mejor si un tweet en particular es verdadero o falso. Twitter marcará aquellos tweets que contengan vídeos, audio e imágenes manipulados. Dentro de esta categoría entran también los deepfakes, que pueden mostrar situaciones que nunca han ocurrido.

Twitter también advierte a los usuarios de que no deberían compartir «medios alterados de forma engañosa en Twitter de forma que engañen a las personas acerca de la autenticidad del medio y en los que se puedan producir daños a la salud física u otros daños serios.»

No sabemos cuándo se extenderá esta funcionalidad de forma amplia, pero es una iniciativa interesante para evitar la desinformación.