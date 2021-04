Twitter podría añadir un botón para enviar «propinas» en el perfil

Twitter está explorando incorporar nuevas funcionalidades, como la posibilidad de hacer aportaciones económicas a otro usuario de Twitter. Ahora tenemos más pruebas de que esta característica podría estar en camino.

Jane Manchun Wong ha compatido imágenes que muestran que Twitter podría ofrecer un botón para aportar dinero en los perfiles de los usuarios.

En las imágenes podemos ver un pequeño botón azul de dinero en el perfil del usuario. Al hacer clic o tocar ese botón, se mostrarán opciones de pago como Bandcamp, Cash App (hecha por Square, cuyo CEO es el mismo CEO de Twitter), Patreon, PayPal y Venmo.

Wong también encontró pruebas en marzo de que Twitter está trabajando en una función de «bote de propinas» para Twitter Spaces, las salas de audio sociales de la compañía similares a Clubhouse.

En otras imágenes, el botón de pago es de color negro en lugar de azul. También podemos ver que Twitter está probando los Super Follows, que permitirán cobrar a los seguidores para que puedan acceder a contenido extra.

Twitter no ha anunciado formalmente la función de aportaciones económicas, por lo que no hay garantía de que la compañía la lance públicamente. Incluso si lo hace, no está claro si habrá alguna restricción sobre quién puede poner un botón para recibir dinero en su perfil.

Es posible que la función esté limitada de alguna manera, tal vez requiriendo que se tenga un cierto número de seguidores o que se esté verificado.