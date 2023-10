Un anuncio en vídeo filtrado del Pixel 8 destaca las funciones de IA de Google

Un anuncio en vídeo del Pixel 8 «Switch to Pixel» filtrado por Arséne Lupin destaca las funciones de IA de Google, incluida Best Take, que permite intercambiar caras en una imagen a partir de otras fotos.

El evento Pixel de Google está a la vuelta de la esquina, el 4 de octubre, pero parece que hay muy pocas cosas que no sepamos ya sobre el teléfono, teniendo en cuenta el flujo constante de filtraciones.

El anuncio comienza destacando el proceso de transferencia de datos a un Pixel 8, pero dedica la mayor parte del tiempo a las funciones de IA del teléfono — algunas nuevas, como Best Take, y otras antiguas, como Magic Eraser.

Switch to Pixel – Pixel 8 (Pro) pic.twitter.com/hGfQbFDpug — Arsène Lupin (@MysteryLupin) September 30, 2023

También se ha producido otra filtración de materiales de marketing que muestran fundas de silicona para los Pixel 8 y Pixel 8 Pro. Las fundas del Pixel 8 vendrán en colores Rose, Mint, Charcoal y Hazel, mientras que las fundas Pixel 8 Pro obtendrán Bay, Charcoal, Mint y Porcelain. Se parecen mucho a las fundas del año pasado.