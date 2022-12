Un fallo de iOS 16 permite cambiar el tipo de letra a Comic Sans entre otras

Si te gusta tu iPhone, pero siempre has echado de menos poder cambiar el tipo de letra, el desarrollador Zhuowei Zhang ha publicado en Github una ingeniosa herramienta.

Dicha aplicación puede «sobrescribir» temporalmente el tipo de letra del sistema iOS con otro, dando a tu teléfono un nuevo aspecto.

La aplicación no requiere ningún tipo de jailbreak, pero sí necesita «iOS 16.1.2 o inferior» para funcionar, ya que se basa en un error de ejecución del kernel (CVE-2022-46689) parcheado en iOS 16.2.

Si ya has instalado iOS 16.2, no podrás experimentar esta novedad. Cualquier cambio en el tipo de letra se anulará al reiniciar el dispositivo, y las aplicaciones que no utilicen el tipo de letra San Francisco por defecto no cambiarán.

La aplicación incluye una serie de fuentes preinstaladas, muchas de las cuales parecen diseñadas para irritar los ojos de los diseñadores de interfaz. Comic Sans MS encabeza la lista, pero también se incluyen Segoe UI (el tipo de letra por defecto de Windows y Microsoft) y «Choco Cooky» de Samsung (un primo lejano de Comic Sans). Se pueden instalar fuentes personalizadas siempre que sean compatibles con iOS.

Diseñar las interfaces en torno a un tipo de letra único y predecible facilita las pruebas y dificulta que los usuarios rompan las cosas utilizando un tipo de letra monoespaciado y extraño que cause errores de representación.