Un hacker accedió a información confidencial de OpenAI: El incidente que la empresa mantuvo en secreto

A principios del año pasado, un hacker logró acceder a detalles sensibles sobre las tecnologías de inteligencia artificial de OpenAI, según informó The New York Times.

Este cibercriminal supuestamente obtuvo la información de un foro de discusión donde los empleados de la empresa compartían sobre los últimos modelos desarrollados.

The New York Times, citando a «dos personas familiarizadas con el incidente», reveló que el hacker solo logró penetrar el foro y no los sistemas centrales que impulsan los algoritmos y la infraestructura de IA de OpenAI. A pesar de la gravedad del hecho, la compañía decidió no hacer pública la información.

Durante una reunión general en abril de 2023, OpenAI informó a sus empleados sobre la brecha de seguridad y también notificó a la junta directiva. Sin embargo, los ejecutivos de OpenAI optaron por no compartir la noticia con el público.

Una de las principales razones por las que OpenAI decidió no divulgar el hackeo fue porque no se comprometió información sobre sus clientes. Además, la compañía no notificó al FBI ni a ninguna otra entidad de aplicación de la ley.

Los ejecutivos de OpenAI no consideraron el incidente como una amenaza a la seguridad nacional, ya que creían que el hacker era un individuo privado sin vínculos conocidos con gobiernos extranjeros. Sin embargo, algunos empleados expresaron su preocupación de que adversarios basados en China pudieran robar los secretos de la IA de la empresa, lo que representaría una amenaza potencial para la seguridad de Estados Unidos.

La brecha de seguridad en OpenAI es un recordatorio de los desafíos que enfrentan las empresas de tecnología en un mundo cada vez más digitalizado y conectado. Mantener la confidencialidad y la integridad de los datos es crucial no solo para la supervivencia de la empresa, sino también para la confianza del público en las tecnologías emergentes.