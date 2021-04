Un hombre compra el dominio web de Google Argentina por 2 euros

El nombre de dominio de Google Argentina (google.com.ar) fue adquirido por un diseñador web mientras la web del conocido buscador estuvo fuera de servicio durante dos horas en ese país la semana pasada.

Nicolás Kurona, de 30 años, consiguió comprar el dominio a través de un proceso normal y legal. «Nunca imaginé que me iban a permitir comprarlo», dijo.

Google Argentina cpnfirma la historia: «Por un corto plazo, el dominio fue adquirido por otra persona». Añadió que pudo recuperar el control del dominio rápidamente.

La historia comenzó cuando Nicolás estaba en su escritorio en las afueras de Buenos Aires el miércoles por la noche, diseñando un sitio web para un cliente. Empezó a recibir mensajes por WhatsApp de que Google estaba caído.

«Introduje www.google.com.ar en mi navegador y no funcionaba», dijo. «Pensé que algo raro estaba pasando».

Decidió entrar en el Network Information Center Argentina (NIC), el organismo encargado de operar los dominios del país .ar. Buscó Google y apareció el dominio Google de Argentina disponible para su compra.

«A pesar de que pensaba que no iba a funcionar, seguí los pasos y luego recibí un correo electrónico con la factura de compra«, dijo. Nicolás compartió la factura en la que figura que el dominio de Google Argentina fue adquirido por 270 pesos (2,40 euros).

«Me quedé congelado.» Introdujo www.google.com.ar en su barra de búsqueda y apareció que el dominio era de su propiedad. «Me quedé helado mirando la pantalla. No podía creer lo que acababa de ocurrir».

Todos los millones de personas que se dirigían a Google a realizar una búsqueda ahora iban a su página. «Quiero dejar claro que nunca tuve ninguna mala intención, sólo intenté comprarlo y el NIC me lo permitió», dijo.

Nicolas tuiteó lo sucedido, para intentar aclarar cómo se habían desarrollado los acontecimientos.

Quiero aclarar que entre a https://t.co/XtzUy8WL36 vi el nombre de https://t.co/cK20BdyuxB disponible y lo compre legalmente como corresponde! — Nicolas David Kuroña (@Argentop) April 22, 2021

No está claro qué sucedió exactamente. Una de las teorías sugiere que Google simplemente se olvidó de renovar su nombre de dominio. Sin embargo, Google dice que su licencia para el dominio no había caculado — y no estaba previsto que caducara hasta julio de 2021.

En algunos rincones de Twitter han aclamado a Nicolás como un héroe, y su tuit explicando lo sucedido ha acumulado cerca de 80.000 «me gusta».