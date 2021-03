Un hombre que cayó en un río helado salva su vida gracias a su Apple Watch

Un hombre llamado William Rogers había ido a patinar sobre hielo el domingo pasado sobre el río Salmon Falls en Somersworth (New Hampshire, Estados Unidos).

Esto es algo que había estado haciendo toda su vida, pero ese día, ocurrió una tragedia ya que el hielo se rompió bajo su peso y cayó en las aguas heladas.

Cuando se dio cuenta de que se había caído al agua, Rogers se intentó salir apoyándose sobre el hielo, pero éste seguía rompiéndose y no podía soportar su peso. En ese momento, sólo podía pensar en que su familia recibiría una llamada sobre su fallecimiento.

Pero en ese momento, se dio cuenta de que tenía que mantener la calma y pensar en posibles formas de salir de la situación. «Recuerdo que me dije a mí mismo: Vale, no te asustes. No entres en pánico. Averigua cuáles son tus opciones'», dijo Rogers.

Fue entonces cuando se le ocurrió utilizar su Apple Watch para pedir ayuda. Marcó el número de emergencias utilizando la función SOS del reloj.

«Funcionó. Creo que me ha salvado la vida», afirma Rogers. Rogers dijo a los servicios de emergencia que le quedaban unos 10 minutos antes de dejar de responder. Afortunadamente para él, los bomberos llegaron en cinco minutos y lo sacaron del agua para ponerlo a salvo.

La serie Apple Watch es actualmente el smartwatch más vendido, con más de 100 millones de usuarios hasta la fecha. Los modelos vienen con varias funciones de salud como un monitor de frecuencia cardíaca, ECG, medición de saturación de oxígeno, detección de caídas y una función que permite a los usuarios llamar a los servicios de emergencia cuando sea necesario.