Una compañía amenaza a un ciclista por subir un vídeo de denuncia a Youtube donde se veía su marca: La jugada le salió mal

¿Has oído hablar del efecto Streisand? Es un intento de alguien de eliminar información no deseada que acaba teniendo el efecto contrario, con el alcance de dicha información siendo amplificado. Está inspirado en una anécdota que le ocurrió a la actriz Barbra Streisand cuando intentó eliminar de Internet una fotografía de su residencia en Malibú.

Esto es lo que le ha pasado a una compañía británica llamada Cornices Centre, que se dedica a la fabricación de decoraciones de yeso para el hogar. En una ocasión, uno de sus conductores casi atropelló a un ciclista que llevaba una cámara en su casco.

El ciclista subió el vídeo a su canal de YouTube, Chapona Bicyclette, y envió el enlace a Cornices Centre, la compañía cuyo conductor casi le arrolla en noviembre.

Una vez que la compañía vio el vídeo, tenía varias opciones: disculparse ante el ciclista, tomar alguna acción disciplinaria contra el conductor o ignorar el incidente. Sin embargo, Cornices Centre decidió refugiarse en las reglas de propiedad de marcas para forzar al usuario a eliminar el vídeo.

El ciclista recibió un extenso correo electrónico amenazante de un directivo de la compañía afirmando que el «uso no autorizado» de su marca registrada ‘CORNICES CENTRE®’ estaba «confundiendo a nuestros clientes, impactando negativamente nuestra reputación de marca, y potencialmente dañando nuestras ventas y la exclusividad de nuestra marca.» Como resultado, esperaba la rápida eliminación de su nombre del «contenido de vídeo y descripciones.»

En caso que esta petición fuera ignorada, el escrito afirmaba que la compañía estaba «preparada para tomar las acciones legales necesarias» y buscaría «una compensación legal y reclamaría cualquier gasto relacionado, incluida la pérdida de ventas».

Es evidente que ninguna ley de marcas prohíbe citar una marca en el título o descripción del vídeo — o que aparezca en un vídeo en la calle — y seguramente la compañía lo sabe, pero confiaba en que la amenaza surtiera efecto y el ciclista retirase el vídeo. Pero no fue así.

Así lo explica el ciclista:

La empresa podría haberse disculpado fácilmente y haber confirmado algún tipo de medida disciplinaria contra su conductor. Pero en lugar de eso decidieron amenazarme con acciones legales por utilizar su marca sin permiso.

Esto me da la impresión de que no creían que su conductor hubiera hecho nada malo. A pesar de que en el vídeo se ve cómo la furgoneta me pasa a poca distancia. Mientras que ellos estaban preocupados por el daño a la marca de un vídeo de YouTube con 400 visitas en ese momento, ahora tiene 40.000 visitas en las últimas 24 horas, desde que se corrió la voz de la «infracción de marca». Se podría alegar que el tiro ha salido por la culata.

Me estoy planteando emprender acciones legales contra Cornices Centre y destinar los beneficios a una organización benéfica ciclista. No quiero su dinero, pero sí una disculpa, tanto por la diabólica conducción como por sus infundadas amenazas legales.