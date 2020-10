Una gran filtración revela lo que se anunciará en el evento del iPhone 12

🖥️ ¡Ofertón! Consigue Office 2019 Pro Plus por solo 34,39€ en CDKoffers [ Más ofertas ]

Apple celebrará un evento el 13 de octubre en el que presentará sus nuevos dispositivos, incluyendo la nueva serie iPhone 12.

Hoy se ha producido una gran filtración que contiene detalles sobre todos los productos que anunciará Apple en el evento.

La filtración procede de Kang, una fuente de filtraciones que posee una elevada tasa de acierto en sus filtraciones, por lo que se espera que esta información sea auténtica.

Nuevo HomePod mini asequible

En primer lugar, este próximo martes conoceremos el nuevo HomePod mini, que tendrá un coste de 99 dólares, por lo que será mucho más asequible que el HomePod actual. Se espera que el HomePod mini se lance el 16-17 de noviembre, pero podría ser anunciado en el evento del 13 de octubre.

El HomePod mini tendrá una altura de 8 pulgadas y contará con un chip S5. Antes se esperaba que el HomePod tuviera un chip A10 como el del iPhone 7, pero la nueva filtración afirma que en su lugar vendrá con un chip S5, que es el mismo procesador de la serie Apple Watch Series 5 y del último Apple Watch SE.

Sin adaptador de corriente o auriculares en la caja

Ya habíamos escuchado que Apple dejaría de incluir el adaptador de carga y los auriculares en la caja de los iPhone, y esta filtración confirma estos rumores. Cabe destacar que el iPhone 12 incluirá un cable trenzado USB-C a Lightning en lugar de uno normal.

Conectividad 5G

Se rumoreaba que los iPhone 12 mini y el iPhone 12 sólo soportarían la banda de Sub 6GHz de 5G mientras que los modelos de gama alta soportarían tanto Sub 6GHz como mmWave. La banda mmWave de alta frecuencia que ofrece velocidades 5G más rápidas pero con menor cobertura, y aún no se usa en España.

La filtración de hoy no especifica qué modelos soportarán qué bandas, sino que afirma que sólo los modelos estadounidenses de la serie iPhone 12 soportarán la banda de alta frecuencia, mmWave 5G.

Nueva tecnología de cristal de pantalla

La nueva filtración afirma que habrá una nueva tecnología de cristal de pantalla en la serie iPhone 12. Vendrán con una cubierta frontal de tipo cerámico, que es simplemente un vidrio de base cerámica que endurece la pantalla.

Apple seguirá llamando Super Retina XDR Display a la pantalla de los modelos Pro, al igual que al iPhone 11 Pro/Max.

Cargadores inalámbricos MagSafe

MagSafe era un sistema de carga magnética que Apple usó en anteriores portátiles Mac, pero Apple lo abandonó. Ahora, Apple va a revivir la marca MagSafe aplicándolo a la carga inalámbrica.

Apple probablemente anunciará dos nuevos cargadores inalámbricos: MagSafe Charger y MagSafe Duo Charger.

Además, la filtración sugiere que Apple aumentará la potencia de carga inalámbrica a 15W. Los nuevos cargadores inalámbricos probablemente lo soportarán.

Además, se espera que el iPhone 12 también ofrezca una carga inalámbrica inversa que podría ser usada para cargar inalámbricamente los AirPods.

Grabación de vídeos Dolby Vision

La filtración sugiere que toda la familia del iPhone 12 podrá grabar videos en formato Dolby Vision.

Dolby Vision es un modo de grabación de vídeo con alto rango dinámico que capta una gama de colores más amplia y mejores niveles de luminosidad en zonas brillantes y sombras.

Cámaras del iPhone 12 Pro Max y iPhone 12 Pro

El iPhone 12 Pro Max tendrá tres lentes: gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo, incluyendo un sensor LiDAR adicional. También contará con una lente 7P, mientras que el iPhone 11 Pro contaba con lentes de cámara 6P y 5P.

El iPhone 12 Pro Max, además, tendrá una apertura de f/1.6 con un teleobjetivo de 65 mm de distancia focal. El sistema podrá proporcionar un zoom óptico de 5x. El iPhone 12 Pro de 6.1 tendrá un teleobjetivo de 52mm de longitud focal y zoom óptico 4x.

Además, la mayor diferencia entre las cámaras del iPhone 12 Pro Max y iPhone 12 Pro es que el 12 Pro Max tiene un sensor que será un 47% más grande con píxeles de 1.7 µm. El iPhone 12 Pro Max también tendrá una cámara ultra gran angular «expansivo» aparentemente nuevo.

Fechas de lanzamiento

Estas son las fechas esperadas, aunque hay que tener en cuenta que pueden variar por geografías:



iPhone Precompra Envío iPhone 12 mini Nov. 6 Nov. 13 iPhone 12 Oct. 16 Oct. 23 iPhone 12 Pro Oct. 16 Oct. 23 iPhone 12 Pro Max Nov. 13 Nov. 20

Sin mención a los AirPods Studio o las AirTags

Se esperaba que Apple anunciara sus auriculares AirPods Studio en el evento, pero parece que esto no ocurrirá. Estos auriculares deberían llegar en dos variantes: un modelo de lujo de 599 dólares hecho de cuero y un modelo deportivo de 350 dólares hecho de materiales más baratos.

En cuanto a los AirTags para localizar objetos mediante el chip U1 de los iPhone 11 y iPhone 12, se dice que han sido retrasados hasta el próximo año.