Una modelo denuncia que su rostro fue editado con IA para parecer blanca

En un caso que ha sacudido a la industria de la moda, la modelo taiwanesa-estadounidense Shereen Wu denuncia que un conocido diseñador de moda subió a Internet una foto digitalmente alterada en la que parecía ser de raza blanca.

En un video de TikTok sobre el incidente, que ha sido visto 1.8 millones de veces en la última semana, Shereen Wu afirma que Michael Costello, un diseñador que ha trabajado con Beyoncé, Jennifer López y Celine Dion, publicó una foto en su cuenta de Instagram de un desfile de moda reciente en Los Ángeles.

La imagen muestra a Wu luciendo un elegante vestido de noche negro que llevó en la pasarela, pero su rostro ha sido modificado para que parezca el de una mujer blanca.

#greenscreenvideo #drama #michaelcostellocontroversy ♬ original sound – shereenwu @shereenwu Michael Costello has yet to take responsibility for his actions. I want to explain what happened, and I hope other models in the future feel comfortable to speak up. He has since offered to post my photo side by side with the AI one, but has not voluntarily post it. This offer did not contain an apology, and only happened after a model who’s close with him brought light to the situation. Some points I couldn’t fit: -Replaced the face of a model from the same collection -Lightened the skin of a black model in a photo and proceeded to push blame on the makeup artist (mua did not lighten the skin) -Screamed at models backstage (he screamed at the girl who stumbled on the runway to near tears, only to make an Instagram post praising her after.) But considering how long he’s been acting like this, I doubt any apology from him would be sincere; they would be performative at best. (Sorry for the weird cuts and sped up video I was trying to fit as much as I can in) #michaelcostello

En una declaración publicada en su cuenta de Instagram el jueves y eliminada en menos de 24 horas, Costello negó haber alterado la foto y afirmó que la imagen era «fan art» enviado por una fuente no especificada, aunque asumió la «responsabilidad» por compartirla.

No pensé antes de volver a compartirlo en mis Historias de Instagram, ya que estaba en una montaña rusa emocional, compartiendo todo lo que me etiquetaron.

Wu, una modelo independiente de 21 años que no está vinculada a una agencia, depende de trabajos pequeños para continuar su carrera. Ella afirma que no le pagaron por el desfile que tuvo lugar durante Art Hearts, una semana de la moda en Los Ángeles.

Para Wu, eso no es un problema, siempre y cuando su rostro se dé a conocer. «Esperaba ser remunerada con exposición», dijo. «Pero no obtuve exposición porque esta es una foto editada. Al igual que yo, ni la maquilladora, ni la peluquera ni el fotógrafo obtuvieron exposición. Eso es lo que me molesta tanto».

Wu agregó que su madre fue la primera en notar que su rostro había sido reemplazado. «Mi reacción inicial fue: ‘¿Quién eliminaría la cabeza de alguien de esa manera?'», comentó Wu. «Mi siguiente reacción fue de miedo, y luego una sensación de tristeza porque mi madre tuvo que ver el rostro de su hija recortado».

En su publicación de Instagram, que ya ha sido eliminada, Costello afirmó que «en vista de las falsas acusaciones presentadas en los videos [de Wu]», su marca homónima está «iniciando procedimientos legales».

Aunque se desconoce el origen de la foto alterada en la pasarela, Wu cree que alguien, a quien no conoce, utilizó la inteligencia artificial (IA) para crear un rostro blanco que reemplazara el suyo, una teoría que Costello también mencionó en su publicación de Instagram.

Hace diez años, las modelos se quejaban de que sus cuerpos eran retocados con Photoshop para que parecieran extremadamente delgados. En 2009, por ejemplo, Filippa Hamilton denunció que la marca Ralph Lauren había alterado su imagen, reduciendo el tamaño de sus caderas hasta que eran del tamaño de su cabeza. Ahora, la moda se enfrenta a problemas éticos relacionados con el uso de la IA, una tecnología que ha demostrado incorporar estereotipos racistas y sexistas en las imágenes que crea.