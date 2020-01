💿💻 Oferta Año Nuevo: Consigue tu clave Windows 10 Pro por 11,74€ y Office 2019 Pro por 55,99€ en URCDkey.com [ Ver oferta ]

Los dispositivos con Android One deberían recibir actualizaciones periódicas y rápidas en comparación con otros smartphones que utilizan una versión de Android modificada. Sin embargo, este no es el caso de algunos dispositivos Android One como el Xiaomi Mi A3.

El Xiaomi Mi A3 fue lanzado en julio de 2019, antes de que Android 10 fuera lanzado oficialmente. Han pasado ya cuatro meses desde el lanzamiento de Android 10 y algunos smartphones con Android stock como el Essential PH-1 ya se han actualizado a Android 10. Los usuarios del Xiaomi Mi A3 sigue esperando.

Se esperaba que la actualización llegase en octubre pero no fue así. Lo mismo ocurrió en noviembre y diciembre. Los dueños de un Mi A3 no están muy contentos con la forma en la que se están desarrollando los acontecimientos y han abierto una petición en Change.org, confiando en que Xiaomi lance la actualización a Android 10.

Hace unos días, un usuario preguntó al soporte oficial de Mi India cuándo llegará la actualización y la respuesta fue que están trabajando en ello y que «será desplegado pronto.»

Este retraso no está favoreciendo a la marca, ya que muchos usuarios están descontentos con la falta de actualización. Dado que el Mi A3 aún no ha recibido Android 10, los dueños del Mi A2 todavía tendrán que esperar más.