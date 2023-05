Vicent Cerf, creador de TCP/IP y la Web, admite que cometió 3 fallos

Vint Cerf, galardonado con la Medalla de Honor 2023 del IEEE por «participar en la creación de la arquitectura de Internet y su fenomenal crecimiento hasta convertirse en la infraestructura de la sociedad», no tenía una visión perfecta del futuro de Internet.

En una entrevista con IEEE Spectrum, Cerf admite que se equivocó en algunas cosas.

He aquí algunos de esos errores, relatados recientemente a IEEE Spectrum:

1) 32 bits deberían ser suficientes para las direcciones de Internet

Cerf admite que todo el mundo se ríe y le dice: «Idiota, ¿por qué no usaste direcciones de 128 bits?»

La respuesta es que, en 1973, la gente hubiera dicho: ‘Estás loco si crees que necesitas 3.4 x 10^38 direcciones para hacer un experimento que no estás seguro de que vaya a va a funcionar». Así que eso fue un error, aunque no creo que en el momento en que hubiera sido capaz de vender 128″.

2) No prestar suficiente atención a la seguridad

Antes de que apareciera la criptografía de clave pública, la distribución de claves era un proceso manual realmente engorroso, y no era escalable. Por eso no Cerf intentó introducirlo en Internet. Y para cuando implementaron el algoritmo RSA, Cerf estaba en camino de cerrar el protocolo, así que no empujó el uso de la criptografía.

«Todavía no me arrepiento de eso, porque los estudiantes graduados, que eran en gran parte las personas que construían y utilizaban Internet, serían la última cohorte de personas en las que confiaría para mantener la disciplina de las claves, aunque hay veces en las que desearía haber puesto más seguridad de extremo a extremo en el sistema para empezar,» afirma Ceft.

3) No apreciar realmente las implicaciones de la World Wide Web

«No esperaba la avalancha de contenidos una vez que la Web estuvo disponible. Y lo que ocurrió de esa avalancha es que tuvimos que inventar motores de búsqueda para encontrar cosas, porque había muchas. Yo no sabía que se necesitarían motores de búsqueda,» explica Cerf.