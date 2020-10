Vodafone lleva tu número de móvil a los Amazon Echo con Alexa

¿Alguna vez te ha pasado que estando en casa no te has enterado de una llamada entrante? ¿O has querido realizar una llamada en manos libres pero la calidad del sonido del altavoz no era muy buena?

Esta situación podría ser cosa del pasado ya que Vodafone España ha anunciado hoy que sus clientes serán los primeros en España en poder realizar y recibir llamadas a través de los dispositivos Amazon Echo, como si estuvieran utilizando su número móvil.

Gracias al servicio OneNumber con Alexa de Vodafone, los clientes podrán pedir a Alexa que llame a los contactos de su agenda o descolgar una llamada entrante, solo con la voz y con el mismo número de teléfono y tarifa que utilizan en su smartphone.

Con solo decir “Alexa, llama a mamá” o “Alexa, contesta” podrás realizar llamadas en manos libres sin necesidad de interrumpir lo que estás haciendo para coger el teléfono. Y por supuesto, sin necesidad de emparejar tu móvil por Bluetooth con el altavoz.

La experiencia para el usuario será igual que una llamada móvil, con todos los servicios asociados — salvo las llamadas de emergencia, que no están disponibles cuando se realizan o reciben a través de Alexa usando el servicio OneNumber.

Para activar el servicio, tienes que entrar en la app Alexa, ir al apartado de “Más”, allí pulsar sobre “Configuración” y seleccionar “Comunicación”, donde aparecerá la opción de añadir su número de Vodafone.

Este nuevo servicio no solo proporciona a los clientes la comodidad de hablar por teléfono cuando están ocupados con otras tareas, sino que además también les permite permanecer conectados incluso cuando no tengan a mano su smartphone o este se quede sin batería.

Vodafone OneNumber es un servicio que permite compartir la línea móvil con múltiples dispositivos como relojes inteligentes, tablets u otros smartphones y, a partir de hoy, con los dispositivos Amazon Echo.

Vodafone OneNumber con Alexa está disponible por 1€/mes, pero como promoción de lanzamiento todos los clientes podrán disfrutar del servicio gratis hasta el 31 de diciembre de 2020.