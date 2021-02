En enero, WhatsApp provocó un gran rechazo cuando anunció que obligaría a sus usuarios a aceptar los nuevos términos y condiciones de su política de privacidad.

Esto provocó un éxodo de usuarios hacia Telegram, por lo que la compañía propiedad de Facebook retrasó los cambios al 15 de mayo. Inicialmente, la nueva política debía entrar en vigor el 8 de febrero.

Quizá te preguntes qué pasará si en mayo no aceptas los nuevos términos y condiciones. Hoy, la empresa ha explicado precisamente eso.

A fin de brindarte suficiente tiempo para que puedas revisar los cambios a tu propio ritmo y conveniencia, extendimos la fecha de entrada en vigor hasta el 15 de mayo. Si no las aceptas para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta.

No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes. Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación.