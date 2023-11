WhatsApp prueba una función de código secreto para chats ocultos

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería, sigue mejorando su experiencia de usuario a través de pruebas beta, donde usuarios ayudan a identificar y corregir errores, perfeccionar funciones y evaluar las nuevas funcionalidades.

Los beta testers obtienen acceso temprano a innovaciones, permitiendo detectar posibles problemas antes de un lanzamiento global. Este proceso garantiza actualizaciones estables.

Recientemente, WhatsApp ha lanzado una nueva actualización beta (versión 2.23.24.20), presentando una función de código secreto para chats ocultos, disponible para algunos beta testers. Esta función de código secreto permite a los usuarios ocultar el punto de entrada para ver chats bloqueados, mejorando la privacidad.

¿Cómo funciona esta función de código secreto?

Con esta característica, los usuarios configuran un código secreto y el punto de entrada desaparece de la lista de chats. En su lugar, los usuarios acceden a los chats bloqueados ingresando el código secreto en la barra de búsqueda de la pestaña de Chats.

Además, WhatsApp está añadiendo una función que permite a los usuarios borrar fácilmente su lista de chats bloqueados directamente desde la configuración de privacidad. Esta función resulta útil si un usuario olvida su código secreto, ya que evita que se quede fuera de sus conversaciones.

Esta mejora en la privacidad asegura que las conversaciones bloqueadas permanezcan ocultas, protegiendo información sensible contra accesos no autorizados o exposición accidental. Incluso si alguien obtiene acceso físico al teléfono de un usuario, no podrá acceder a estas conversaciones seguras sin el código secreto.

La aplicación sigue trabajando en otras características, como una función de privacidad para ocultar direcciones IP durante las llamadas y una función de perfil alternativo para separar la comunicación laboral y personal. Además, la intención de WhatsApp de introducir anuncios dentro de la aplicación ha sido confirmada por su director.