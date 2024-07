X experimenta con los botones de «No Me Gusta» y «Voto Negativo»

La plataforma X está trabajando nuevamente en la implementación de botones de «No Me Gusta» y «Voto Negativo». Esta iniciativa llega después de que X haya eliminado los «Me Gusta» públicos.

El investigador Aaron Perris descubrió referencias a un botón de voto negativo en una actualización de la aplicación iOS de X hace dos semanas. La semana pasada, Perris encontró más código relacionado con esta posible característica.

Además, Perris halló iconos de corazones rotos, lo que podría indicar una futura capacidad para expresar que no gusta una publicación en X.

No tenemos muchos detalles sobre cómo funcionarán exactamente estos botones de «No Me Gusta» y «Voto Negativo» en X. También existe la posibilidad de que estas funciones nunca se implementen, quedando solo como potenciales no realizados en el código de la aplicación.

X tiene un historial de experimentar con funciones de este estilo. Hace años, la plataforma tenía una opción de «No me gusta este tweet», utilizada para ayudar a filtrar los tipos de tweets que se mostraban. Esta opción fue seguida por un botón de «ver con menos frecuencia». En 2020, la plataforma exploró añadir un botón de voto negativo, realizando pruebas en 2021 y 2022. Aunque fue eliminado, el nuevo código encontrado por Perris sugiere que X no ha abandonado completamente la idea.