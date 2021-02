Xiaomi bloquea la instalación de servicios de Google en sus smartphones en China

Xiaomi tiene su propia capa de personalización sobre Android llamada MIUI y la compañía la actualiza regularmente.

Recientemente, algunos usuarios de MIUI han empezado a informar de que no podían instalar Google Mobile Services (GMS) en sus smartphones.

Las restricciones parecen haber llegado después del lanzamiento de MIUI 12.5.

El fabricante de smartphones ha respondido a esos informes y ha dicho que la compañía ya no permite a los usuarios instalar o cargar lateralmente las aplicaciones GMS debido por motivos de cumplimiento.

Por motivos de cumplimiento, la versión nacional de MIUI no admite la instalación de GMS por sí misma para modelos sin el marco de servicio de Google. Gracias por su comprensión

La compañía confirmó que los dispositivos que no vienen con los servicios de Google no podrán instalar aplicaciones GMS. La mayoría de los dispositivos en China no vienen con los servicios de Google ya que están prohibidos en el país.

Aunque Xiaomi no ha revelado la lista de modelos afectados por este cambio de política, algunos usuarios han informado de que el Redmi K30 Ultra y el Redmi 10X 5G se encuentran entre los modelos que no soportan la carga de aplicaciones GMS.

Cabe destacar que las restricciones se aplican a los dispositivos del mercado doméstico de la compañía, es decir, China. Los smartphones de Xiaomi vendidos en otras regiones seguiran disfrutando de los servicios Google Mobile Services.