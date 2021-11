Xiaomi cancela la actualización a MIUI 12.5 Enhanced Edition en los siguientes teléfonos Redmi

Xiaomi presentó MIUI 12.5 Enhanced Edition en el evento de lanzamiento del Xiaomi MIX 4 en agosto. Desde entonces, la compañía la ha desplegado en los dispositivos de todo el mundo

Ahora, tres meses después, la compañía ha revelado que la última versión de MIUI no estará disponible para determinados smartphones Redmi.

Según el canal de Telegram Mi Fans Home, Xiaomi ha cancelado la actualización de MIUI 12.5 Enhanced Edition para los siguientes terminales:

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7S

Redmi Note 7

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi 7A

La misma publicación también afirma que que la versión de MIUI no llegará al Mi A3. Era de esperar, ya que este teléfono no ejecuta MIUI ya que forma parte del programa Android One.

No es la primera vez que Xiaomi cancela una actualización para sus dispositivos. Justo el año pasado, se dijo que dos teléfonos de la lista anterior, es decir, el Redmi 7 y el Redmi Y3 no recibirían MIUI 12.

Sin embargo, el Redmi 7 no solo acabó recibiendo MIUI 12 sino también MIUI 12.5. El Redmi Y3 no tuvo acceso a ninguna de las dos cosas.

Por lo tanto, existe la posibilidad de que algunos de los teléfonos de la lista anterior reciban la actualización de MIUI 12.5 Enhanced Edition.