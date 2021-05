¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado de la Xiaomi Mi Smart Band 6.

Las pulseras de salud son un accesorio muy popular entre todo tipo de usuarios, incluso aquellos que no practican ningún deporte de manera habitual pero quieren cuidarse.

Gracias a estos dispositivos, podemos llevar el recuento de los pasos que caminamos, medir las calorías que quemamos, monitorizar la salud de nuestro corazón y conocer mejor la calidad de nuestro sueño, entre otras funcionalidades. Si además practicas algún deporte, podemos guardar un registro de nuestros entrenos.

Xiaomi es la compañía que más pulseras de actividad vende en el mundo, y recientemente ha lanzado la Mi Smart Band 6.

La nueva pulsera supone una mejora con respecto a su predecesora, ya que cuenta con una pantalla un 50% más grande que se extiende por toda la parte delantera, monitorización de SpO2 y un mayor número de entrenamientos.

La Mi Band 6 tiene un precio de 44,99€, pero pudes encontrarla por solo 🛒 39,99€ en Amazon, por lo que tiene un precio bastante asequible.

He tenido oportunidad de probar la pulsera Xiaomi Mi Smart Band 6 y, a continuación, os presento mis impresiones sobre ella.

Diseño y construcción

La Mi Smart Band 6 tiene un cuerpo fabricado en policarbonato que va unido a una correa hecha de material elastómero flexible similar al que se emplea en muchos relojes deportivos. El cuerpo puede extraerse de la correa pero, salvo que quieras cambiarla, no tendrás que extraerla para nada.

La hebilla está hecha de aluminio y viene a ser un pincho que se engancha en alguno de los orificios de la correa. La correa está disponible en un único tamaño, por lo que si tienes la muñeca muy estrecha te puede sobrar una buena parte de la correa.

A la hora de ajustarla en la muñeca, la presencia de un sensor de ritmo cardíaco implica que debemos tener un cierto cuidado para que la pulsera esté en contacto permanente con la piel para medir el ritmo cardíaco continuamente.

La Mi Smart Band 6 resulta bastante cómoda de llevar, tanto por el día como para dormir, ya que es muy ligera y compacta.

Una de las ventajas de la pulsera es la personalización de su aspecto, ya que podemos cambiar la correa por otra. Xiaomi incluye una correa de color negro en la caja y comercializa correas sueltas en seis colores: negro, azul, naranja, amarillo, verde oliva y marfil. Solo la correa negra tiene efecto antibacteriano.

Con 12,7 mm de grosor, la Mi Smart Band 6 es bastante delgada, así que no se engancha en las mangas de las camisas o blusas y no queda exageradamente grande en muñecas pequeñas. Ahora bien, tampoco pasa desapercibida, por lo que debes acostumbrarte a llevar siempre algo en la muñeca, incluso cuando duermes.

La Mi Band 6 ya no tiene un botón frontal como su antecesora, por lo quela navegación por la interfaz se realiza mediante gestos en la pantalla: arrastrar en vertical, arrastrar en horizontal o pulsar (una vez o de forma prolongada) sobre la pantalla.

Xiaomi ha dotado a esta pulsera de resistencia al agua hasta 50 metros, por lo que no solamente puedes llevarla puesta cuando te duchas o te bañas en la piscina, sino que además puede monitorizar tus sesiones de natación. Yo he probado a ducharme con ella y, como cabía esperar, no he tenido ningún problema.

Pantalla

La pulsera Xiaomi Mi Smart Band 6 posee una pantalla AMOLED con bordes redondeados y una diagonal de 1.56″, lo que supone un importante incremento de tamaño del 50% respecto al modelo anterior.

La resolución de la pantalla es 486 x 152 píxeles, lo que nos da una densidad de píxeles elevada de 326 ppp. Esto se traduce en textos e iconos nítidos, sin bordes dentados a simple vista como encontramos en algunas pulseras de actividad.

La pantalla tiene un brillo de 450 nits que, de nuevo, es un valor elevado que nos permite ver la pantalla sin problemas incluso bajo la luz del sol.

El problema es que el brillo de la pantalla no se ajusta en función de la luz ambiental sino que debes escoger un nivel de 1 a 5 manualmente. Para exteriores, tendrás que establecer al menos un nivel de 4 para poder ver algo, pero en casa con 2-3 es suficiente.

Tener que andar cambiando el brillo si entras o sales de casa es un poco engorroso, sobre todo porque se requieren varias pulsaciones hasta llegar al ajuste.

Al menos, es posible configurar un modo Nocturno que atenúa automáticamente el brillo de la pantalla durante la noche, bien sea a ciertas horas programadas o cuando se pone el sol.

La pantalla puede ser encendida mediante una pulsación en el frontal o mediante el gesto de giro muñeca.

El gesto de la muñeca funciona bastante bien y, salvo ocasiones puntuales, la pantalla se enciende siempre al primer intento. Ahora bien, presenta un cierto retardo, por lo que tienes que acostumbrarte a girar la muñeca, esperar 1-2 segundos y ver.

Lamentablemente, no existe la posibilidad de establecer un modo de reloj permanente que muestre la hora todo el tiempo, por lo que tenemos que recurrir a encender la pantalla cada vez.

En la propia pulsera, podemos elegir entre tres diseños diferentes de pantalla principal con widgets personalizables además de la hora/fecha/batería. Entre los widgets personalizables podemos escoger pasos, calorías, PAI, batería, PAI de 7 días, pasos/h, ritmo cardíaco, tiempo, amanecer/atardecer, eventos, alarma y entrenamiento. Al pulsar sobre un widget, se abre ese apartado en la pulsera.

A través de la aplicación Mi Fit, podemos acceder a la Tienda donde podemos escoger otros diseños personalizados para la pantalla principal. En el momento de escribir este análisis, hay más de 50 diseños diferentes de pantalla donde elegir.

Algunos diseños solo tienen elementos estáticos mientras que otros muestran personajes animados, como los de la siguiente imagen, pero ninguno de los diseños de la Tienda puede ser personalizado con otros widgets. En la pulsera podemos almacenar un máximo de tres diseños personalizados, además de los tres que vienen por defecto.

Manejo de la pulsera y funcionalidades

El manejo de la Mi Smart Band 6 se realiza mediante toques en la pantalla. La pulsera responde bien a las pulsaciones y se mueve de forma fluida.

Si arrastramos hacia arriba o hacia abajo desde la pantalla principal, pasamos por las distintas opciones de menú: Estado, PAI, Ritmo cardíaco, SpO2, Notificaciones, Entrenamiento, Historial de entrenamiento, Estrés, Respiración, Eventos, Alarma, Tiempo, Música, Reloj mundial, Ajustes y Más. Dentro de Más encontramos Cámara, Cronómetro, Temporizador, Temporaizador Pomodoro y Encontrar teléfono.

El apartado Estado muestra un resumen de nuestros datos de actividad: número de pasos, distancia recorrida, calorías consumidas, alertas de inactividad y pasos de los últimos siete días.

El apartado PAI es un indicador de actividad fisiológica personal para ayudarte a comprender tu estado físico. Sus siglas corresponden con Inteligencia de Actividad Personal (PAI) y está basado en los datos de frecuencia cardíaca, la intensidad de la actividad diaria y una evaluación exhaustiva dinámica y multidimensional de los datos fisiológicos personales.

Mantener un valor de PAI por encima de 100 ayuda a reducir el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular y aumenta la esperanza de vida según Xiaomi.

El apartado Ritmo cardíaco muestra nuestros latidos por segundo y, si arrastramos hacia abajo, podemos acceder a los valores máximos/mínimos y un porcentaje del tiempo que hemos pasado en modo relajado, ligero, intenso, aeróbico, anaeróbico, y VO2 max.

Es posible configurar que, cuando la pulsera detecta que estás haciendo ejercicio, se incremente automáticamente la frecuencia de detección para garantizar la exactitud de los datos de ritmo cardíaco durante los entrenamientos.

También es posible establecer una alerta de ritmo cardíaco si este supera un valor preestablecido entre 100 y 150 latidos por minuto (por defecto, 150 lpm) y no se ha producido ninguna actividad obvia en los últimos 10 minutos.

Medición del ritmo cardíaco

En la app Mi Fit es posible establecer el intervalo de monitorización automática de ritmo cardíaco (por defecto, una vez por minuto pero se puede configurar cada 5, 10 o 30 minutos). También es posible activar el asistente de sueño, que aumenta la frecuencia de medición para registrar más información sobre el sueño, así como el control de la calidad de la respiración durante el sueño.

El registro del sueño incluye información útil como las fases de sueño, el tiempo de sueño profundo / ligero, el tiempo que has pasado despierto, la calidad de respiración, estadísticas frente a otros usuarios y consejos.

Información del sueño

En cuanto al sueño, la Mi Smart Band 6 no solamente es capaz de detectar sueño profundo, sueño ligero y movimiento ocular rápido (REM) sino que también detecta cuando nos echamos una siesta. No soy muy de siestas, así que no he podido probar esta funcionalidad.

Otra opción dispone es el control continuado de la tensión, que mide automáticamente la tensión cada 5 minutos y se registran los cambios a lo largo del día,

El apartado SpO2 lleva a cabo una medición puntual de la saturación de oxígeno en sangre. Para que la medición tenga éxito, es importante que mantengas la mano inmóvil durante el proceso.

La Mi Smart Band 6 no mide la saturación de oxígeno en sangre de forma continua durante el día sino que tenemos que activarlo manualmente. Por la noche, sí que es posible que se tomen medidas continuas para analizar la calidad del sueño.

Medición de la saturación de oxígeno en sangre

El apartado Notificaciones muestra las notificaciones del smartphone que han llegado a la pulsera. Desde la app Mi Fit del smartphone podemos escoger qué apps pueden enviar notificaciones a la pulsera.

En el caso de iOS, Xiaomi ofrece una lista ya establecida de apps — Mi Fit, WeChat, WhatsApp, Facebook Messenger, Xiaomi Home, Telegram Messenger, Skype, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Pokemongo, YouTube, Calendario y Gmail — y existe un último grupo llamado Otros.

Si activamos el apartado Otros, recibiremos todas las notificaciones del resto de apps, no siendo posible activar individualmente solo algunas apps. Esto significa que, si quieres recibir notificaciones de, por ejemplo, TikTok, no tienes más remedio que activar el grupo Otros y, por tanto, recibirás notificaciones de cualquier app no incluida en la lista anterior.

Notificación de Twitter en la pulsera

En el caso de Android, es posible escoger individualmente cada una de las apps que tenemos instalada en nuestro smartphone, por lo que el grado de personalización es mayor.

No es posible interactuar con las notificaciones más allá de leerlas, así que no podrás responder a mensajes de WhatsApp con respuestas predefinidas, ni podrás borrar mensajes de correo electrónico o tampoco aceptar invitaciones a eventos, por citar algunos ejemplos.

El apartado Entrenamiento permite iniciar un entrenamiento de alguno de los siguientes deportes: correr al aire libre, cinta de correr, ciclismo al aire libre, ciclismo en interior, máquina de remo, elíptica, natación en piscina, yoga, saltar a la cuerda, y estilo libre. Es posible ocultar algunos de estos ejercicios si no lo practicamos.

Pulsando sobre Más aparecen muchos más ejercicios como baile, deportes de interior, gimnasia, HIIT, entrenamiento de la parte central, estiramientos, stepper, pilates, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, badminton, criquet, bolos, boxeo, lucha libre, baile urbano, zumba y patinaje sobre hielo en interior.

En cada uno de estos apartados se miden distintos aspectos y, en los que son al aire libre, puedes utilizar el GPS del teléfono para medir la distancia y registrar el recorrido ya que la pulsera no posee un GPS integrado. Ten en cuenta que esto gastará más rápidamente la batería de tu smartphone.

Entrenamiento en marcha

El apartado Estrés muestra un valor de estrés que se calcula basándose en los datos de la HRV (variabilidad del ritmo cardíaco) y un modelo científico. Según explica Xiaomi, una cantidad excesiva de estrés podría dañar tu cuerpo y mente, por lo que es un aspecto a controlar.

La pulsera muestra un valor del 1 al 100 de estrés y, es posible configurar que la pulsera mida automáticamente el nivel de estrés mientras descansas.

Nivel de estrés

El apartado Respiración ayuda a relajarte a través de un ejercicio de respiración guiado en el que la pulsera te va indicando cuándo debes inhalar y exhalar.

El apartado Eventos permite ver recordatorios de eventos que has añadido a través de la app Mi Fit de tu smartphones. Pueden ser recordatorios de una sola vez o periódicos.

El apartado Alarma permite configurar un despertador, aunque resulta más cómodo hacerlo desde la app Mi Fit. Se pueden configurar alarmas de una sola vez, de lunes a viernes, todos los días de la semana o ciertos días de la semana. No es posible hacer que la pulsera te despierte en el momento óptico según tu fase de sueño, que es algo que algunas pulseras permiten.

El apartado Tiempo muestra información muestra la previsión meteorológica del día actual y de los próximos días.

Previsión del tiempo

El apartado Reloj mundial permite acceder a la hora en otras ciudades.

El apartado Cámara permite tomar una fotografía de forma remota desde la Mi Smart Band 6, lo que puede ser útil si dejas apoyado el teléfono antes de tomar una captura. Me hubiera gustado que hubiera un cierto retardo desde que pulsas el botón hasta que se toma la fotografía para que no aparezcas fotografiado con el dedo en la pantalla.

Los apartados Cronómetro, Temporizador permiten activar, como indican sus nombres, el cronómetro y la cuenta atrás.

El apartado de Temporizador Pomodoro ha sido diseñado para estimular la eficiencia en el trabajo y estudio, centrándose en ellos durante un corto período de tiempo. Suele tener un ciclo de 25 minutos, que comienza con concentración total en en el traajo o estudio hasta que el reloj vibra para avisarte de que te detengas y descanses 5 minutos.

Se recomienda hacer una pausa larga de 15 o 20 minutos tras cuatro temporizadores Pomodoro. Para asegurar unos mejores resulados se bloquean las notificaciones de las aplicaciones durante el período de concentración.

El apartado Música permite controlar la reproducción de música del smartphone desde la propia pulsera. Es posible cambiar de pista, pausar la reproducción y subir/bajar el volumen. Ahora bien, no posee almacenamiento para música, por lo que dependemos siempre de tener el smartphone enlazado.

Control de reproducción de música en el smartphone

El apartado Encontrar teléfono hace que el teléfono empiece a emitir un pitido para que podamos localizarlo fácilmente. El apartado Ciclos permite a las mujeres hacer seguimiento de su ciclo menstrual. La pulsera puede anticipar cuándo va a ocurrir el próximo ciclo, recomendar días fértiles, etc.

Por último, en el apartado Ajustes encontramos varias opciones:

Pantalla permite configurar el diseño de la pantalla principal, tal y como hemos explicado al hablar sobre la pantalla en la sección anterior.

permite configurar el diseño de la pantalla principal, tal y como hemos explicado al hablar sobre la pantalla en la sección anterior. No molestar permite escoger entre varias opciones: Desactivar, Activación automática (cuando te duermes), Mantener no molestar, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas y personalizar inicio/fin. Me gusta especialmente la opción de que se active cuando detectas que te has dormido, ya que con otros relojes inteligentes acostumbro a despertar a mi mujer cuando me olvido de activar el modo No molestar y llegan notificaciones en medio de la noche.

permite escoger entre varias opciones: Desactivar, Activación automática (cuando te duermes), Mantener no molestar, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas y personalizar inicio/fin. Me gusta especialmente la opción de que se active cuando detectas que te has dormido, ya que con otros relojes inteligentes acostumbro a despertar a mi mujer cuando me olvido de activar el modo No molestar y llegan notificaciones en medio de la noche. Brillo permite ajustar 5 niveles de brillo

permite ajustar 5 niveles de brillo Boqueo de pantalla permite obligar a arrastrar la pantalla hacia arriba antes de empezar a utilizarlo

permite obligar a arrastrar la pantalla hacia arriba antes de empezar a utilizarlo Apagar pantalla permite escoger entre 5 y 10 segundos después de inactividad

permite escoger entre 5 y 10 segundos después de inactividad Encender pantalla con notificación permite hacer que la pantalla se encienda con cada nueva notificación

permite hacer que la pantalla se encienda con cada nueva notificación Presionar la esfera del reloj para edición rápida permite escoger otra pantalla o modificar los widgets de forma rápida con una pulsación larga sobre la pantalla.

permite escoger otra pantalla o modificar los widgets de forma rápida con una pulsación larga sobre la pantalla. Detección automática permite que la pulsera detecte automática tipo de entrenamiento

permite que la pulsera detecte automática tipo de entrenamiento Reiniciar

Reseteo de fábrica

Normativa

Acerca de

Algunos de los apartados anteriores tienen un texto tan largo que no cabe en la pantalla, así que Xiaomi ha optado por un scroll tan lento que se apaga la pantalla antes de que puedas leerlo por completo, así que tienes que estar tocando la pantalla cada pocos segundos para que no apague.

La Mi Smart Band 6 avisa de llamadas entrantes en la pantalla y puede mostrar la información de contacto. Es posible establecer un cierto retraso para que comience a vibrar unos segundos después del primer timbre. Ahora bien, no es posible realizar ni contestar llamadas con la pulsera ya que no tiene micrófono ni altavoz.

La ausencia de micrófono y altavoz también hace que no sea posible invocar a un asistente virtual como Google Assitant, Siri o Alexa con la Mi Band 6.

También puede avisar de SMS entrantes mediante una vibración y, opcionalmente, mostrar la información del contacto, así como de mensajes de correo electrónico entrantes.

Otra funcionalidad presente son las alertas de inactividad, que permiten a la pulsera avisarnos mediante una vibración si estamos inactivos durante 1 hora. Es posible personalizar la hora de inicio y fin del período en el que queremos recibir estos avisos, así como períodos de no molestar. Y si estableces objetivos de actividad, también puedes recibir una notificación cuando cumplas un objetivo.

Si cuentas con un smartphone Android, existe la posibilidad de mantener el smartphone desbloqueado mientras esté enlazado a la pulsera. Esto hace que, si tienes el teléfono cerca, no sea necesario introducir la clave, PIN o huella dactilar pero si alguien se aleja con él, no podrá desbloquearlo.

Un aspecto curioso es que la pulsera permite personalizar la secuencia de vibración en función del evento — llamadas entrantes, recordatorio, alarma, notificaciones, alertas de inactividad, SMS entrantes, correo electrónico, notificaciones de objetivos de actividad y encontrar la pulsera — de forma que podamos distinguir de qué tipo de aviso se trata sin mirar.

Si, estando en la pantalla principal, arrastramos la pantalla a izquierda o derecha, vamos pasando por los accesos directos. Por defecto, son tiempo y música, pero tenemos otros donde elegir: notificaciones, estado, PAI, ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, estrés, respiración, ciclos, recordatorio de evento, entrenamiento, no molestar, alarma, tomar una foto, cronómetro, temporizador, encontrar teléfono y reloj mundial.

Una ausencia importante es NFC ya que no es posible realizar pagos utilizando la Mi Smart Band 6. Me hubiera gustado ver esta característica ahora que los pagos inalámbricos son la forma recomendada de pagar para evitar el contacto.

Tampoco es posible descargar apps en la pulsera más allá de las que vienen instaladas por defecto.

App Mi Fit

La app Mi Fit está disponible para Android e iOS, siendo esta última la versión que más tiempo he probado aunque también he utilizado la de Android durante algún tiempo. En cualquier caso, ambas apps son muy parecidas.

La app Mi Fit muestra tres pestañas en la parte inferior: Actividad, Amigos y Perfil.

La pestaña Actividad muestra un resumen de tu actividad diaria: número de pasos, índice PAI, nivel de estrés, y saturación de oxigeno en sangre.

Si pulsas sobre el botón Ver más aparece una pestaña Estado con tarjetas con información más detallada sobre tu estado (evolución de PAI, volución de ritmo cardíaco, peso, sueño, puntuación corporal y salgo) y una pestaña Ejercicios con información sobre tu actividad física del día (pasos de hoy, actividad de hoy, energía de hoy).

Desde la app, también podemos iniciar actividades como caminar, correr o ciclismo si no queremos hacerlo desde la pulsera.

Aplicación Mi Fit

La pestaña Amigos permite añadir amigos para ver su información de actividad y sueño, así como compartir con amigos el código QR de Mi Fit.

Por último, la pestaña Perfil permite configurar nuevos dispositivos, establecer objetivos de actividad y peso y realizar otras configuraciones.

Un aspecto que me gusta de Mi Fit es que es posible conectarla con la aplicación Salud de iOS y Google Fit de Android para compartir la información de actividad física con estas apps. Según indica la propia app, con Google Fit de Android se sincronizan datos de pasos y sueño, mientras que con Salud de iOS se sincronizan también datos de ritmo cardíaco, peso y otros.

Batería y proceso de carga

La pulsera Mi Smart Band 6 tiene una capacidad de 125 mAh. Este valor es idéntico al de la Mi Band 5, pero ahora la pantalla es bastante más grande, por lo que la autonomía se debería resentir.

La autonomía de la Mi Smart Band 6 es 14 días según Xiaomi, aunque debemos tener en cuenta que esta autonomía variará en función de las opciones que actives. En cualquier caso, debería aguantar un buen número de días alejado del cargador.

En mi caso, la autonomía no está siendo tan alta como indica Xiaomi, y me muevo más en torno a los 7 días.

La carga de la pulsera se realiza mediante un cable USB magnético que se acopla a la parte interior del módulo principal. El cable solo sirve para estas pulseras, por lo que no conviene perderlo ni dejárselo en casa cuando salimos a un viaje largo (hubiera estado bien un conector USB-C).

El tiempo de carga es, según Xiaomi, inferior a 2 horas. En mi experiencia he conseguido cargar la pulsera completamente en algo más de una hora y media.

Precio y competidores

La Mi Band 6 tiene un precio de 44,99€, pero puedes encontrarla por solo 🛒 39,99€ en Amazon.

Si andas detrás de una pulsera de actividad económica, la Mi Smart Band 5 sigue siendo una buena opción ya que está a la venta por un precio algo más ajustado, 29,99 euros (o 🛒 26,05€ en Amazon), con unas especificaciones algo inferiores. Las principales diferencias están en el tamaño de pantalla, la ausencia de medidor de saturación de oxígeno en sangre y el menor número de entrenos soportados.

Una alternativa interesante es la OPPO Band (🛒 39€), que cuenta con una pantalla AMOLED de 1,1″, medición de frecuencia cardíaca y SpO2, 12 modos de deporte, batería de 100 mAh, resistencia al agua hasta 50 metros. No es compatible con iOS.

Si nos fijamos en otras marcas, una buena opción es la Honor Band 6 (🛒 49,90€) que posee una pantalla AMOLED de 1,47″, medición de frecuencia cardíaca y SpO2, monitorización de 10 tipos de deporte, resistencia al agua hasta 50 metros y batería de 180 mAh.

Conclusiones

Las pulseras de actividad física se han convertido en un accesorio muy popular para aquellos usuarios que están preocupados por su forma física o, simplemente, no quieren perderse notificaciones y llamadas de su smartphone.

Xiaomi es la compañía que más pulseras de actividad vende en el mundo gracias a sus precios ajustados.

Comenzando por su diseño, la Mi Smart Band 6 resulta cómoda de llevar ya que el módulo principal es bastante compacto y no demasiado grueso. Aunque Xiaomi solo comercializa un tamaño de correa, tiene suficientes puntos de anclado para que encuentres uno que se adapte bien al diámetro de tu muñeca.

Xiaomi incluye la pulsera en color negro en la caja pero comercializa pulseras en llamativos colores adicionales.

La Mi Smart Band 6 cuenta con un panel AMOLED de 1.56″ con una densidad de píxeles de 326 ppp, que es lo suficientemente grande y nítido para ver todos los mensajes y avisos con comodidad.

La pantalla alcanza un brillo máximo de 450 nits, un valor muy elevado que permite ver la pantalla incluso bajo el sol. Ahora bien, no cuenta con un sensor de luz ambiente sino que tenemos que ajustar el brillo manualmente y esto es un poco engorroso.

Xiaomi permite personalizar la pantalla principal del reloj, que puede mostrar uno o dos widgets con información personalizable: pasos, calorías, PAI, batería, PAI de 7 días, pasos/h, ritmo cardíaco, tiempo, amanecer/atardecer, eventos, alarma y entrenamiento.

Desde la app Mi Fit se pueden descargar más de 50 diseños diferentes para la pantalla principal, algunos de ellos con personajes animados. Las pantallas descargables no son personalizables salvo, en algunos casos, la imagen de fondo, y solo puedes almacenar tres nuevos diseños en la pulsera además de los tres que vienen por defecto.

La interfaz de la pulsera se maneja de forma muy sencilla mediante toques en la pantalla y gestos de arrastrar vertical y horizontalmente. Otra forma de encenderla es activando el gesto de giro de muñeca, que funciona bastante bien.

La Mi Smart Band 6 ofrece una gran cantidad de funcionalidades, tanto de monitorización de la salud como de uso cotidiano para no tener que echar mano del móvil a cada momento.

En combinación con el smartphone, es posible recibir avisos de llamadas (pero no contestar desde la pulsera ya que no tiene micrófono ni altavoz) y SMS, ver notificaciones de apps (aunque con algunas limitaciones en iOS), establecer alarmas y recordatorios, controlar la reproducción de música del smartphone y tomar fotografías de forma remota con la cámara del smartphone.

En cuanto a las funcionalidades de salud, permite monitorizar el ritmo cardíaco de forma continua, medir el nivel de saturación de oxígeno en sangre, medir el nivel de estrés, monitorizar el sueño en sus distintas fases, realizar ejercicios de respiración, llevar el control del ciclo menstrual y monitorizar 30 entrenos diferentes. Uno de estos entrenos es natación ya que la pulsera es sumergible hasta 50 metros.

Una cualidad importante de una pulsera es su autonomía, y Xiaomi habla de 14 días sin tener que cargarla. en mi experiencia, sin embargo, me muevo alrededor de siete días alejado del cargador. A la hora de cargarla, Xiaomi ofrece un cable magnético que se acopla de forma muy sencilla y permite cargarla en menos de 2 horas.

En el apartado de ausencias, echo de menos la tecnología NFC, ya que no es posible realizar pagos móviles acercando la pulsera a un terminal de pago.

Tampoco cuenta GPS ni con almacenamiento para música, por lo que dependemos del smartphone si salimos a correr/andar/ir en bici y queremos registrar la ruta o escuchar música. Por último, también me gustaría ver integración con un asistente vitual (Google Assistant, Siri o Alexa).

La Xiaomi Mi Smart Band 6 tiene un precio de 44,99€, y puedes encontrarla por solo 🛒 39,99€ en Amazon. Si no necesitas todas las funcionalidades que trae la pulsera, no olvides echar un vistazo a la Mi Smart Band 5, que sigue a la venta por 29,99 euros (o 🛒 26,05€ en Amazon)

Lo mejor:

Construcción ligera y compacta, que hace que resulte cómoda de llevar durante todo el día (y la noche)

Construcción ligera y compacta, que hace que resulte cómoda de llevar durante todo el día (y la noche) Pantalla OLED de 1,56″ a color que muestra una gran cantidad de información con diseños personalizables (algunos animados). Brillo elevado para ver la pantalla incluso bajo la luz del sol.

Pantalla OLED de 1,56″ a color que muestra una gran cantidad de información con diseños personalizables (algunos animados). Brillo elevado para ver la pantalla incluso bajo la luz del sol. Notificación de llamadas entrantes, SMS y eventos de agenda en la pantalla mediante vibración, así como de cualquier otra app de nuestro smartphone (con algunas limitaciones en iOS).

Notificación de llamadas entrantes, SMS y eventos de agenda en la pantalla mediante vibración, así como de cualquier otra app de nuestro smartphone (con algunas limitaciones en iOS). Medición de entrenos para 30 entrenos con métricas específicas para algunos de ellos. Registro de rutas en combinación con el GPS del smartphone.

Medición de entrenos para 30 entrenos con métricas específicas para algunos de ellos. Registro de rutas en combinación con el GPS del smartphone. Detección continua del ritmo cardíaco, nivel de estrés y actividad física para una mejor comprensión del estado de nuestra salud.

Detección continua del ritmo cardíaco, nivel de estrés y actividad física para una mejor comprensión del estado de nuestra salud. Monitorización del nivel de oxígeno en sangre (SpO2) aunque no de forma continua salvo por la noche.

Monitorización del nivel de oxígeno en sangre (SpO2) aunque no de forma continua salvo por la noche. Métrica «PAI» que tiene en cuenta la frecuencia cardíaca y la intensidad del ejercicio para darnos un índice de estado físico.

Métrica «PAI» que tiene en cuenta la frecuencia cardíaca y la intensidad del ejercicio para darnos un índice de estado físico. Integración con las aplicaciones Salud de iOS y Google Fit de Android

Integración con las aplicaciones Salud de iOS y Google Fit de Android Detección automática de los períodos y fases de sueño, y recomendaciones sobre cómo descansar mejor.

Detección automática de los períodos y fases de sueño, y recomendaciones sobre cómo descansar mejor. Control de la reproducción de música y la cámara del teléfono desde la pulsera.

Control de la reproducción de música y la cámara del teléfono desde la pulsera. Autonomía buena, en torno a 14 días (en teoría) y 7 días (en mi experiencia). Carga cómoda mediante un conector magnético en menos de 2 horas.

Autonomía buena, en torno a 14 días (en teoría) y 7 días (en mi experiencia). Carga cómoda mediante un conector magnético en menos de 2 horas. Sumergible en agua hasta 50 metros.

Sumergible en agua hasta 50 metros. Precio asequible.

Lo peor: