Ya sabemos la causa de los misteriosos reinicios de los iPhones confiscados

Esta semana, un incidente inusual sorprendió a las autoridades cuando varios iPhones confiscados por la policía de Detroit comenzaron a reiniciarse de forma inesperada y automática.

Al principio, se desconocía qué podía estar provocando estos reinicios, lo que generó confusión entre las fuerzas de seguridad. Sin embargo, especialistas en tecnología han comenzado a descubrir la razón detrás de este fenómeno y, sorprendentemente, no se trata de un error, sino de una nueva funcionalidad de seguridad en el sistema operativo iOS.

Una actualización de seguridad «silenciosa»

Desde que 404 Media publicó la noticia, se ha especulado que Apple pudo haber incorporado una función de seguridad en una reciente actualización de iOS sin hacer anuncios oficiales. Además, algunos recordaron que versiones anteriores de iOS, como iOS 18, ya habían experimentado problemas similares con reinicios aleatorios.

Ahora, la última información sugiere que Apple ha implementado una función de «reinicio por inactividad», diseñada para proteger los dispositivos y sus datos.

La Dra. Jiska Classen, investigadora del Instituto Hasso Plattner, descubrió y confirmó la existencia de esta nueva función de reinicio automático en el código de iOS. A través de una publicación en redes sociales, compartió capturas de pantalla que demuestran la presencia de esta característica, aclarando que los reinicios no se deben a la desconexión de la red celular, como inicialmente se pensaba.

Cómo funciona el «reinicio por inactividad»

El sistema contiene un temporizador que inicia un reinicio cuando detecta que el dispositivo no ha sido utilizado durante un periodo determinado. Al reiniciar, el iPhone pasa de un estado AFU (After First Unlock) a un estado BFU (Before First Unlock), lo que reduce la posibilidad de acceder a los datos sin la clave de desbloqueo.

Esta medida de seguridad, aunque diseñada para proteger la privacidad y seguridad de los usuarios, está resultando un obstáculo inesperado para la policía, que necesita acceder a los datos en investigaciones. Los reinicios automáticos dificultan las tareas de análisis forense, pues cada vez que un iPhone se reinicia, los datos vuelven a estar protegidos bajo un nivel de seguridad que solo puede ser vulnerado con la clave del usuario.

Mientras Apple no ha hecho declaraciones públicas sobre esta nueva función, es evidente que su enfoque en la privacidad y protección de los datos sigue siendo una prioridad, aunque eso implique inconvenientes para algunas fuerzas de la ley.