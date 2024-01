Ya sabemos por qué el Samsung Galaxy S24 Ultra no es compatible con Qi2

Si te preguntabas por qué Samsung no ha incluido soporte para la tecnología de carga inalámbrica Qi2, ya sabemos la respuesta. Qi2 fue anunciado el año pasado como una mejora de la carga inalámbrica que no aumenta la velocidad sino la eficiencia gracias a un mejor alineamiento que se consigue con imanes idénticos a los que Apple utiliza para MagSafe.

Pues resulta que los accesorios MagSafe (y, por tanto, también los Qi2) no se llevan bien con el S Pen del Samsung Galaxy S24 Ultra.

Al parecer, no es un problema nuevo y, de hecho, si utilizabas un Galaxy S22 Ultra o un Galaxy S23 Ultra, es posible que ya lo hayas sufrido si, en algún momento, has colocado un accesorio MagSafe acoplado a la parte trasera de una funda con esta tecnología y has utilizado el S Pen.

El problema no afecta a todas las fundas ni los accesorios MagSafe, pero no parece buena idea utilizar estos accesorios, ya que los imanes interfieren con la tecnología de escritura del S Pen.

Samsung utiliza la tecnología de digitalización de Wacom, la misma que encontramos en una tablet Wacom de dibujo. Las tablets Wacom, como los S Pen, funcionan con imanes. Al acercar el S Pen a la pantalla, los imanes del interior del teléfono lo detectan antes de que toque la pantalla. Así funcionan los Air Commands y es una de las maneras que utiliza el S Pen para saber cuánta presión estás ejerciendo.

Como el digitalizador de Wacom emplea imanes, los accesorios MagSafe causan interferencias, ya que anulan los imanes del teléfono y, por tanto, los trazos con el S Pen no se quedan marcados.

Ten en cuenta que la funda MagSafe no es el problema, ya que esencialmente se trata de anillo de metal no imantado pegado a la funda, pero los accesorios MagSafe sí que contienen imanes que interfieren.