YouTube tiene diversas formas de notificarte sobre la publicación de nuevos videos en los canales a los que estás suscritos.

Estas formas incluyen notificaciones push en las aplicaciones móviles de YouTube, alertas en el sitio de escritorio y correo electrónico. Sin embargo, la última opción desaparecerá en unos días, ya que Google afirma que las alertas por correo electrónico apenas se utilizan.

«Si opta por recibir correos electrónicos sobre nuevas subidas, transmisiones en vivo y estrenos de los canales a los que se está suscrito, estos correos desaparecerán el 13 de agosto de 2020″, escribió un empleado de YouTube en un artículo de soporte.

«Seguirás recibiendo notificaciones en tu móvil a través de la aplicación de YouTube, o en tu escritorio a través de tu navegador Chrome si has activado estas notificaciones. Si aún no las has activado, puedes hacerlo en la Configuración de la notificación».

Google dice que las notificaciones de correo electrónico dejarán de estar activas porque «menos del 0,1%» de los mensajes se abren realmente».

Dicho esto, las notificaciones push y de escritorio de YouTube nunca han sido totalmente fiables, por lo que los avisos por correo electrónico seguían siendo una gran opción, incluso aunque no los abrieras.