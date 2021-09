YouTube permite a algunos usuarios descargar vídeos desde la web

Descargar vídeos de YouTube siempre ha sido posible, aunque normalmente ha requerido hacerse con algún software de terceros o dirigirte a una página web que ofrezca ese servicio.

Ahora, sin embargo, Google ofrece por fin una forma oficial de descargar vídeos de YouTube en la web, aunque por el momento está realizando una prueba limitada sólo para los usuarios de YouTube Premium.

Según YouTube, la característica sólo estará disponible hasta el 19 de octubre, y sólo funcionará en las últimas versiones de los navegadores Chrome, Edge u Opera.

Para reproducir los vídeos descargados, es necesario navegar a youtube.com/feed/downloads, que también se puede encontrar en el panel de navegación lateral.

También puedes elegir en qué calidad quieres descargar los vídeos, con 1080p como máximo (incluso si un vídeo tiene soporte para 1440p o más). También puedes eliminar todos los vídeos de la caché del navegador.

Aunque no se trata de una solución completa — no puedes acceder a los vídeos como un fichero de tu PC ni verlos en tu reproductor de vídeo favorito — sí que puede ser interesante para personas con conexiones que no sean muy buenas.