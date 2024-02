YouTube se rinde ante el éxito Apple Vision Pro: Tendremos app nativa después de todo

💿 ¡Ahorro a la vista! ¡Office 2021 Pro Plus por solo 26,75€ en GoDeal24! [ Saber más ]

En un cambio de opinión sorprendente, YouTube ha abandonado su postura anterior de no ofrecer soporte nativo para Apple Vision Pro, declarando ahora que una aplicación dedicada está «en el horizonte».

En enero, YouTube anunció que no desarrollaría aplicaciones especializadas para Apple Vision Pro, el nuevo visor de computación espacial de Apple. También informó que no permitiría que sus aplicaciones de iPad se ejecutaran en este dispositivo.

Sin embargo, no ha pasado mucho tiempo antes de que la compañía retractara esa declaración.

«Estamos emocionados de ver el lanzamiento de Vision Pro y lo apoyamos asegurándonos de que los usuarios de YouTube tengan una excelente experiencia en Safari», dijo la portavoz de YouTube, Jessica Gibby, a The Verge en un comunicado.

Gibby añadió que «aunque no tienen planes específicos para compartir en este momento, pueden confirmar que una aplicación para Vision Pro está en nuestra hoja de ruta».

No se ha proporcionado un marco temporal específico para el lanzamiento de dicha aplicación. Actualmente, YouTube recomienda a los usuarios de Apple Vision Pro que visiten YouTube a través de Safari mientras tanto.

Como señala The Verge, ni Apple ni YouTube han logrado descubrir cómo dar soporte a los videos 360 y de realidad virtual activos en YouTube. Supuestamente, el contenido podría no funcionar nunca en el Apple Vision Pro, ya que la portavoz de Apple, Jackie Roy, ha afirmado que el contenido no es de alta calidad y podría causar molestias por movimiento.