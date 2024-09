Sam Altman que la «superinteligencia» está solo a «miles de días» de distancia

🧹🪣 ¡Conga 8290! ¡Conoce el robot aspirador con mejor calidad-precio que he probado! [ Más info ]

El término “IA superinteligente” podría traer imágenes inquietantes si creciste viendo películas de ciencia ficción. Pero, nos guste o no, la tecnología de la IA avanza a pasos agigantados, y las empresas que la desarrollan están encaminadas hacia un objetivo ambicioso: la superinteligencia.

Según Sam Altman, CEO de OpenAI, este futuro podría estar más cerca de lo que pensamos, a tan solo unos miles de días de distancia.

El sueño de la inteligencia artificial general

Actualmente, la inteligencia artificial ha alcanzado capacidades impresionantes, pero aún no es tan poderosa como muchos investigadores aspiran. Esto se debe a que no buscan simplemente IA, sino inteligencia artificial general (AGI, por sus siglas en inglés).

A diferencia de la IA actual, que se especializa en tareas específicas, la AGI sería capaz de realizar cualquier tarea cognitiva a nivel humano e incluso superarlo. Solo imaginarlo es suficiente para quitar el sueño a cualquiera. A pesar de que no sabemos con certeza si se logrará, eso no impide que las compañías tecnológicas persistan en su intento.

¿Cuánto falta para alcanzar la superinteligencia?

El debate sobre cuándo alcanzaremos una inteligencia a nivel humano ha estado presente durante décadas, con numerosos expertos ofreciendo sus propias predicciones. Muchos sitúan este hito dentro de los próximos diez años.

Aunque estas fechas pueden variar, cuando alguien como Sam Altman asegura que la superinteligencia está próxima, merece la pena prestarle atención.

En su blog personal, Altman publicó un artículo titulado “La Era de la Inteligencia”, donde reflexiona sobre el futuro de la IA y su impacto potencial en la humanidad. Si bien es conocido por su postura optimista sobre la integración de la IA en nuestra vida diaria, su perspectiva no deja de ser cautivadora.

En su artículo, afirma que la superinteligencia podría alcanzarse en “unos pocos miles de días”. Una forma peculiar de expresarlo, pero que sugiere que este cambio podría estar a la vuelta de la esquina. Altman no solo habla del avance de OpenAI, sino del progreso de toda la humanidad hacia este nivel de desarrollo tecnológico.

¿Qué implicaciones tendría una superinteligencia para la humanidad?

Si nos permitimos soñar con el lado positivo, una IA de este calibre podría revolucionar nuestra vida diaria. Altman sugiere un futuro donde las personas tengan asistentes personales autónomos y extremadamente eficientes, capaces de superar las limitaciones actuales de la tecnología, como la potencia de procesamiento y las imprecisiones en la información.

Sería un escenario ideal donde humanos e inteligencia artificial coexisten en perfecta armonía, resolviendo problemas y mejorando la calidad de vida.

No obstante, toda tecnología conlleva riesgos. A medida que avanzamos hacia esta utopía tecnológica, no podemos ignorar las preocupaciones sobre seguridad y el impacto en el empleo. Ya hemos sido testigos de cómo la automatización y la IA han dejado a muchas personas sin trabajo. La pregunta no es si llegaremos a este mundo dominado por la IA, sino cómo será y si se parecerá más a nuestras esperanzas o a las distopías que tantas veces hemos visto en el cine.