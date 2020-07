¿Pero a quién se le ha ocurrido colocar el lector de huella AHÍ?

A lo largo de la historia, el escáner de huellas digitales ha ocupado varias posiciones en los teléfonos, siendo las más habituales el marco inferior de la pantalla o centrado en la parte de atrás.

Algunos fabricantes como Sony optaron por colocarlo en un botón lateral y, recientemente, muchos fabricantes están escondiéndolo debajo de la pantalla para una mayor comodidad.

Sin embargo, este nuevo smartphone lo coloca en una posición inusual que no habíamos visto nunca: en el dentro del módulo de cámara trasera.

El teléfono está fabricado por DOOV, un fabricante chino desconocido en el resto del mundo. Según las imágenes incluidas en la autoridad certificadora TENAA, el teléfono tiene su escáner de huellas dactilares alojado junto a las cámaras traseras.

Las cámaras ni siquiera están situadas en el centro sino que ocupan la esquina superior izquierda, en una disposición muy similar a la del Samsung Galaxy S20. Así que además de tres cámaras traseras, el módulo alberga también un escáner de huellas dactilares.

Los usuarios con manos grandes no deberían tener mucho problema para alcanzar el sensor con el dedo índice, pero me da la sensación de que no será nada cómodo para quienes acostumbramos a utilizar el smartphone con la mano derecha, ya que el lector queda en el lado del pulgar.

Además, cabe esperar que el cristal que protege las cámaras acabe bastante sucio al final del día si no atinas a la primera con el dedo.

Aparte del sensor de huella en una posición inusual, el teléfono no tiene ninguna otra característica que le haga pasar a la historia. Cuenta con una gran pantalla de 7.1″ con resolución Full HD+, un procesador de ocho núcleos hasta 2.3 GHz, 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento.

Ah, bueno, otra cosa extraña del teléfono es que funciona con Android 7.1.1 Nougat, lo cual es bastante inusual para un dispositivo que se lanzará en 2020.