Alexa y BERSHKA se unen para ofrecer consejos de moda y estilismo

La moda y la tecnología se unen de la mano de BERSHKA y Alexa, el asistente virtual de Amazon, para ofrecer a los usuarios una nueva experiencia interactiva.

Ya está disponible la nueva Skill de Alexa creada por BERSHKA, la popular marca de moda, que permitirá a los amantes de la moda recibir consejos de estilo y recomendaciones para eventos especiales, todo ello teniendo en cuenta las últimas tendencias del momento.

¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Los usuarios pueden interactuar con Alexa y solicitar consejos de moda o recomendaciones estilísticas para su próximo evento. Por ejemplo, simplemente di: «Alexa, ¿qué me puedo poner para un concierto?» y Alexa te proporcionará opciones de prendas y looks que se adecúan a tu consulta.

Si cuentas con un dispositivo Echo Show, incluso podrás ver imágenes en pantalla para visualizar las sugerencias. Además, Alexa te dirigirá a los mejores looks en la página web de BERSHKA.

Pero las posibilidades no terminan ahí. Los usuarios también pueden hacer preguntas como «Alexa, ¿qué me pongo esta noche?» o simplemente decir: «Alexa, dame un consejo de moda.» De esta manera, podrás recibir consejos sobre cómo vestirte teniendo en cuenta las tendencias actuales y destacar en cualquier ocasión especial.

Un detalle interesante es que tanto los resultados proporcionados por Alexa según la consulta realizada como las imágenes de la plataforma Get The Look de la página web de BERSHKA se alimentan directamente de los usuarios. ¿Cómo es esto posible? Los usuarios pueden subir sus mejores conjuntos a sus cuentas de Instagram etiquetándolos con el hashtag #bershkastyle, lo que contribuye a enriquecer la experiencia y ofrecer inspiración a otros entusiastas de la moda.

Además, como parte de esta emocionante colaboración, BERSHKA ha lanzado una serie de prendas disponibles en el Print Shop de su sitio web, inspiradas en preguntas y respuestas de Alexa. Esto significa que podrás vestirte siguiendo las indicaciones de tu asistente virtual, como «Alexa, modo DJ» o «Alexa, modo chill», ¡una forma única de fusionar la moda y la tecnología!