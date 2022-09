Algunos conductores de Uber sospechan que a veces son usados como «mulas» para droga

Algunos conductores de Uber están preocupados por si están entregando drogas sin saberlo a través de Uber Connect, el servicio de paquetería de la empresa.

Algunos conductores de Estados Unidos y Australia dijeron a NBC News que les preocupaba que los clientes los utilizaran como «mulas de drogas».

Un conductor llevó un paquete a una comisaría después de que le entregaran una bolsa de plástico casi vacía. «Todo lo que pude ver dentro fue una pequeña bolsa que tenía dos formas cristalizadas», dijo el conductor al medio. «Inmediatamente, asumí que era algún tipo de narcótico».

El conductor llevó el paquete sospechoso a la policía, pero dijo que estaba nervioso ya que el cliente podía rastrearlo en la aplicación Uber. «Estaba preocupado, porque esta persona puede ver que me he desviado de la ruta, y si conoce la zona -que no está muy lejos de su casa- puede ver que estoy aparcado fuera de la comisaría», dijo.

Uber prohíbe a los clientes utilizar el servicio para entregar artículos ilegales, alcohol, medicamentos o drogas, según una página web de la empresa. Sin embargo, también se exige que los paquetes estén bien sellados y se prohíbe a los conductores abrir o mirar dentro de los paquetes.

Un portavoz de Uber dijo: «Cuando recibimos este tipo de informes, nuestro equipo de seguridad global investiga y puede tomar medidas que van desde la desactivación de la cuenta correspondiente hasta la denuncia del asunto a las fuerzas del orden.»

«El uso indebido de las plataformas de envío y transporte para entregar drogas ilícitas es un problema que afecta a toda la industria, y seguiremos colaborando con las fuerzas del orden para abordarlo», añadió el portavoz.