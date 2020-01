💿💻 Oferta Año Nuevo: Consigue tu clave Windows 10 Pro por 11,74€ y Office 2019 Pro por 55,99€ en URCDkey.com [ Ver oferta ]

En una carta dirigida a cinco senadores estadounidenses, Ring, propiedad de Amazon, ha admitido que un pequeño número de empleados accedió de forma inapropiada a los vídeos grabados por las cámaras Ring de sus usuarios.

En la carta, obtenida y publicada por Motherboard, Amazon reconoce que en cuatro ocasiones distintas en los últimos cuatro años había despedido a empleados debido a «quejas o consultas sobre el acceso de un miembro del equipo a los datos de video de Ring» más allá de «lo necesario para sus funciones laborales». Amazon indica que Ring había investigado cada incidente y «tomado múltiples medidas para limitar el acceso a esos datos a un número menor de miembros del equipo».

La carta de Ring llega en respuesta a una serie de preguntas presentadas en noviembre de 2019 por los senadores Ron Wyden, Chris Van Hollen, Edward Markey, Christopher Coons y Gary Peters.

El hecho de que los empleados de Ring hayan intentado acceder a los videos generados por las cámaras de seguridad de las casas no es una sorpresa. En enero del año pasado, supimos que Ring dio a ciertas empresas subcontratadas acceso total a los flujos de video de los clientes sin cifrar.

Por otro lado, Motherboard informó el año pasado sobre la existencia de un software que recorre las bases de datos filtradas de direcciones de correo electrónico, nombres de usuario y contraseñas para tratar de obtener acceso a dispositivos Ring sin la autenticación de dos factores activada, algo que el fabricante no requería de forma predeterminada (ahora es requerido pero solo para cuentas nuevas).

Amazon tampoco había implementado precauciones de seguridad habituales como alertar a los usuarios de inicios de sesión remotos o intentar verificar los inicios de sesión de direcciones IP desconocidas.

Ahora bien, el hecho de que este abuso no sea sorprendente, no significa que no sea preocupante — sobre todo porque muchas cámaras Ring están dentro de las casas de los usuarios y, por tanto, pueden captar escenas privadas.