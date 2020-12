Amazon Halo: La pulsera que te pide una foto semidesnudo y analiza tu voz

Amazon lanzó hace unos meses una pulsera de salud llamada Halo, que consta de un micrófono y una app que te dice todo lo que le ocurre a tu cuerpo.

Si no has hecho ejercicio o no has dormido lo suficiente, la pulsera Halo te lo hará saber. Si tu cuerpo tiene demasiada grasa, la app de Halo te mostrará una representación en 3-D de tu cuerpo. O si tu tono de voz suena «autoritario» o «enfadado», Halo te lo echará en cara.

Desde agosto, Halo aparece en la web de Amazon en Estados Unidos como un producto de «venta anticipada» que requiere una «invitación» para que lo puedas comprar — aunque ahora mismo está agotado en todos sus tamaños y colores.

Este dispositivo costará 100 dólares más una cuota mensual de 4 dólares una vez que se venda al público.

La pulsera Halo no tiene pantalla, ni sonidos ni vibraciones y tampoco trae ninguna innovación en diseño. Como sus competidores, incorpora sensores que monitorizan tu actividad física, ritmo cardíaco, sueño y temperatura de la piel. Una app complementaria es el único lugar para ver lo que ha recopilado.

Halo se adentra en un territorio inexplorado recogiendo nuevos tipos de información personal, incluyendo grabaciones de tu voz o fotografías de tu cuerpo, y luego la procesa mediante el software de Amazon para su análisis.

Halo lleva a cabo el rastreo de la actividad física básica y el sueño, pero también confía en la IA para estimar con otras medidas corporales, comenzando con un escaneo corporal total casi desnudo.

La medida básica de salud utilizada por la mayoría de los médicos es el índice de masa corporal, o IMC, una medida basada en la altura y el peso.

Amazon dice que una mejor medida es el porcentaje de grasa corporal, que calcula pidiéndote que te coloques frente a la cámara de tu teléfono en calzoncillos para una sesión de fotos de 360 grados y luego envía las fotos a la nube de Amazon para su análisis.

Amazon afirma que su IA es más precisa que la tecnología de las básculas inteligentes, aunque no ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos.

El análisis del tono de tu voz es otra de las características únicas de Halo. En primer lugar, entrenas el dispositivo para que reconozca tu voz leyendo frases de ejemplo, y luego identifica momentos de la conversación que exceden tu tono neutral (hay un botón que puedes pulsar para apagar temporalmente el micrófono).

Halo marca estos momentos como positivos/ negativos y de alta/baja energía, y luego les aplica calificativos. Por ejemplo, una voz que se registra como negativa y de baja energía podría clasificarse como «desanimada».

Amazon afirma que ha pasado años entrenando su IA haciendo que la gente clasificara las grabaciones de voz. La compañía realizó pruebas internas para abordar cualquier sesgo que pudiera surgir por diferencias de etnia, género o edad.

Halo no envía a Amazon grabaciones de tu voz, como sus altavoces inteligentes Echo. En su lugar, envía grabaciones a tu smartphone para análisis, y luego borra las grabaciones de ambos. Las fotos de tu grasa corporal se envían a la nube de Amazon para ser procesadas, y luego se borran de sus sistemas.

La política de privacidad de Halo dice que Amazon no venderá tus datos, ni los compartirá sin tu permiso explícito o usará para venderte productos.