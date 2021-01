Análisis de los AirPod Max a fondo y opinión

Han pasado ya casi cinco años desde que Apple lanzó los AirPods originales y, desde entonces, hemos visto varias iteraciones de los auriculares que han ido añadiendo nuevas funcionalidades.

El pasado mes de diciembre, Apple lanzó sus auriculares inalámbricos más ambicosos, AirPods Max, que combinan un diseño de diadema con sonido de alta fidelidad y cancelación de ruido, con la «magia» de los AirPods.

Los AirPods Max están disponibles en cinco colores — gris espacial, plata, azul cielo, verde y rosa — y se pueden adquirir por 629€ en la web de Apple, aunque la gran demanda ha hecho que en estos momentos haya problemas de existencias.

He tenido oportunidad de probar a fondo los nuevos AirPods Max durante algunas semanas y, a continuación, os presento mi análisis a fondo.

Diseño y construcción

Los AirPods Max ofrecen un diseño metálico muy atractivo, que destaca frente a otros auriculares de diadema que, por lo general, están fabricados en plástico y presentan un aspecto menos moderno.

Los auriculares cuentan con una diadema fabricada en acero inoxidable que es recorrida por una malla transpirable de lado a lado, para un ajuste más cómodo en la cabeza y un peso más equilibrado.

Los brazos telescópicos de la diadema se extienden para proporcionar el ajuste deseado a cada cabeza y son capaces de mantenerse fijos aunque nos los pongamos y quitemos múltiples veces.

Los cascos están fabricados en una sola pieza, con un acabado en aluminio anodizado que nos recuerda al de los portátiles MacBook. Se acoplan a la diadema mediante un mecanismo que permite que giren y pivoten para adaptarse al contorno particular de cada cabeza.

El uso de metal hace que los AirPods Max sean algo más pesados que otros auriculares inalámbricos. Con un peso de 385 gramos, quedan claramente por encima de otros auriculares como los Bose 700 (254 gr), Sony WH-1000XM4, (253 gr) o Bang & Olufsen H9 3ª gen. (295 gr).

A favor de Apple, sin embargo, debo decir que la compañía ha hecho un buen trabajo a la hora de distribuir el peso, de forma que no se sienten pesados sobre la cabeza.

Las almohadillas de los cascos están hechas de espuma viscoelástica con un diseño acústico que crea un gran aislamiento. Su tamaño es lo suficientemente grande para cubrir las orejas de mayor tamaño y, en mi experiencia, resultan muy cómodos de llevar, sin que aprieten en ningún punto.

Dado que las almohadillas se acoplan mediante imanes, es posible soltarlas y reemplazarlas de forma muy sencilla en caso necesario, aunque su precio de 79€ no es muy asequible — sobre todo si quieres cambiar ambas.

Cada almohadilla viene marcada con una «L» o una «R» para que sepas cómo debes colocarte los auriculares, aunque no hace falta fijarse en las letras ya que basta con fijarse en los botones, que están solo al lado derecho.

Apple no ha incorporado controles táctiles en los auriculares sino que ha optado por elementos físicos: una Corona Digital inspirada en el Apple Watch y un botón de control de ruido, ambos en el casco derecho. Aunque el uso de controles táctiles hubiera aportado un diseño más limpio, sin duda resulta más cómodo manejar controles físicos.

Estos auriculares son totalmente inalámbricos pero si quieres utilizar un cable convencional de auriculares — por ejemplo, para conectarlos al sistema de entretenimiento a bordo de un avión o al mando de la consola — puedes hacerte con un cable de conector Lightning a toma de audio de 3,5 mm que cuesta 39 euros. Ten en cuenta que no sirve cualquier cable, ya que necesitas que sea bidireccional.

Los AirPods Max está disponibles en seis colores: plata, gris espacial, azul cielo, rosa y verde. He tenido oportunidad de probar el modelo en color verde, que posee un tono claro bastante bonito.

En la caja de los AirPods Max encontramos la funda Smart Case flexible, que facilita el transporte de los auriculares pero no los protege mucho — en la funda, la diadema queda al descubierto, así como la parte superior e inferior de los cascos.

Un aspecto interesante de esta funda es que, cuando introduces los auriculares, los AirPods Max se ponen en modo de consumo ultrabajo, como veremos en el apartado de Batería.

Configuración

La configuración inicial de los AirPods Max es realmente sencilla. Basta con acercar los auriculares a un iPhone para que este detecte rápidamente su presencia y queden enlazados con solo pulsar un botón.

Una vez enlazados, la información se comparte con todos los dispositivos asociados al mismo ID de Apple. Esto permite utilizar los AirPods Max con cualquiera de tus dispositivos — bien sea un iPhone, un iPad, un ordenador Mac o incluso un reloj Apple Watch — sin ninguna configuración adicional.

La sencillez de este proceso contrasta con lo tedioso que resulta configurar otros auriculares Bluetooth: activar modo descubrimiento en el dispositivo, buscar dispositivos Bluetooth desde el smartphone, esperar a que aparezca, confirmar emparejamiento y confiar en que no se pierda la conexión, por ejemplo por superar el número máximo de dispositivos enlazables a los auriculares.

En mi caso, he tenido oportunidad de utilizar los AirPods Max con un iPhone, un iPad, un Apple Watch e incluso el Apple TV. En todos ellos, los nuevos AirPods Max han aparecido como nuevos dispositivos de sonido sin necesidad de realizar ninguna configuración.

Si un día decides emparejarlos con un dispositivo asociado a otra cuenta de Apple diferente, basta con que mantengas el botón de control de ruido apretado unos segundos y comenzará de nuevo el proceso de emparejamiento.

Los nuevos AirPods Max también pueden enlazarse con otros dispositivos Bluetooth — como un smartphone Android o un ordenador con Windows 10 — pero perderás algunas de las funcionalidades como que la música se pare o reanude al quitar o ponerte los auriculares. Ahora bien, la cancelación de ruido sigue funcionando.

Apple ofrece una funcionalidad llamada Audio Compartido que permite compartir el sonido del iPhone o iPad con una persona que utilice otros AirPods. De esta forma, dos personas pueden escuchar la misma canción o el mismo vídeo, cada uno con sus propios auriculares.

Manejo de los AirPods Max

Nada más colocarte los AirPods Max en la cabeza, se escucha un gong que nos indica que ya están listos para funcionar.

Como los AirPods de segunda generación, los nuevos AirPods Max cuentan con el chip H1 que se encarga de gestionar las conexiones inalámbricas, procesar el sonido y detectar en todo momento el comando «Oye Siri».

Este chip es el responsable de que la conexión con nuestro iPhone (u otro dispositivo) sea muy rápida, así como que el cambio de un dispositivo a otro se realice sin interrupciones. Si estás escuchando música en los AirPods Max desde el iPhone y quieres cambiar al iPad, el retardo de pasar de uno a otro es muy bajo.

También he probado a quitarme los AirPods Max y ponerme los AirPods Pro, y el cambio en el iPhone es transparente sin que sea necesario hacer nada.

Una funcionalidad útil de los AirPods Max es que, cuando estças escuchando música, basta con quitártelos o levantar uno de los auriculares para que la reproducción se interrumpa. Si te los vuelves a poner en el transcurso de 15 segundos, la música continúa sonando.

A partir de iOS/iPadOS 14.3 y macOS Big Sur 11.1, es posible cambiar el audio de los AirPods Max de un dispositivo a otro automáticamente. Por ejemplo, si recibes una llamada en el iPhone cuando estás viendo una película en el iPad, puedes responder la llamada en el iPhone de forma automática.

Los AirPods Max cuentan con un mecanismo de Corona Digital, que permite ajustar el volumen al ser girada (es posible personalizar el sentido de giro para subir/bajar volumen), así como realizar distintas acciones según las pulsaciones:

Pulsar el botón una sola vez para responder o finalizar una llamada.

Pulsar el botón dos veces para rechazar una llamada entrante.

Pulsar el botón una sola vez para responder una segunda llamada entrante y poner la primera llamada en espera.

Cuando hay dos llamadas activas, pulsar el botón dos veces para finalizar la llamada actual y pasar a la otra.

Mantener pulsado el botón para rechazar una segunda llamada entrante.

Pulsar el botón dos veces para dejar de escuchar por los auriculares y enviar la llamada a tu teléfono.

En cuanto al botón de control de ruido, este permite alternar entre la cancelación activa de ruido y el modo de sonido ambiente de los que hablaremos en el apartado Sonido.

Los AirPods Max están siempre atentos a la activación de Siri, por lo que es posible comenzar a utilizar el asistente con solo decir «Oye Siri» mientras los llevas puestos. Esto es útil para reproducir una canción, hacer una llamada u obtener indicaciones sin utilizar las manos.

Si recibes una llamada mientras llevas puestos los AirPods Max, Siri puede anunciarla. Siri también puede leer los mensajes entrantes a través de los auriculares.

Siri también permite controlar la reproducción de la música con la voz. Si quieres subir o bajar el volumen, puedes decir «Oye Siri, baja el volumen» (sin necesidad de hacer pausa entre «Oye Siri» y la instrucción). Lo mismo ocurre para saltar una pista, preguntar qué está sonando, etc.

Lo único que no me gusta es que, al pedir a Siri que suba o baje el volumen, se silencia la reproducción durante un instante. Preferiría que lo hiciera sin interrumpir la música.

Sonido y funcionalidades

Apple ha explicado que todos los elementos de los AirPods Max se han diseñado para ofrecer un rendimiento acústico excepcional, desde la diadema hasta las almohadillas, y en mi experiencia esto es así.

Los AirPods Max incluyen un transductor dinámico de 40mm diseñado por Apple que proporciona graves profundos, tonos medios precisos y agudos nítidos para disfrutar de la música o las películas.

Gracias a un motor de dos anillos magnéticos de neodimio, los AirPods Max mantienen una distorsión armónica total inferior al 1% en todo el espectro audible, incluso a volumen máximo. No dispongo de herramientas para comprobarlo, pero no tengo duda de que esto es así.

En los AirPods Max, puedes mantener pulsado el botón de control de ruido para conmutar entre el modo de cancelación de ruido, el modo de sonido ambiente y el modo desactivado. Por defecto, cambia entre los dos primeros modos.



Para eliminar los sonidos externos no deseados en el modo de cancelación de ruido, los AirPods Max utilizan un total de ocho micrófonos: seis micrófonos orientados hacia fuera, que detectan el ruido, y dos hacia dentro, que calibran lo que escuchas.

Los AirPods Max consiguen reducir en gran medida el ruido ambiente del entorno, especialmente en lugares con un ruido de fondo monótono, como la cabina de un avión, el vagón de un tren o en casa con la aspiradora funcionando, etc. Si el ruido de fondo es más errático — por ejemplo, una conversación entre dos personas al lado — la cancelación no es tan efectiva.

En el modo de sonido ambiente, el sonido captado por los micrófonos se reproduce en tu oído sin ningún tipo de cancelación, por lo que puedes escuchar a otras personas perfectamente. Mientras que en otros auriculares este modo los sonidos externos se perciben algo artificiales y metálicos, en los AirPods Max el sonido ambiente suena natural.

El modo de sonido ambiente es el más apropiado si quieres hablar con alguien, ya sea presencialmente o por teléfono, sin quitarte los auriculares ya que tanto en el modo desactivado como en el modo de cancelación de ruido todo se escucha amortiguado por el aislamiento que producen las almohadillas en el oído — incluida tu voz, que es lo que suena más extraño.

El cambio entre modos no solamente puede realizarse mediante pulsaciones largas en el sensor de presión sino también desde el propio iPhone si mantienes pulsado el control de volumen en el Centro de Control.

En cuanto a la calidad del sonido, he recurrido a la lista de 10 canciones «esenciales» que recomienda Vlad Savov de The Verge para probar unos auriculares:

“Hunter” de Bjork

“Acid Rain” de Lorn

“Undone” de Spaces (feat. Sarah De Warren)

“Aljamiado” de Renaud Garcia-Fons

“Windowlicker” de Aphex Twin

“Killing in the Name” de Rage Against the Machine

“Paper Moon” de Booka Shade

“Dragonborn” de Jeremy Soule

“Breathe Into Me” de Marian Hill

«Wild Monk» de Osamu Kitajima

Cabe destacar la amplitud del sonido en «Hunter» cuando se mezclan sonidos y voces procedentes de todas direcciones, los bajos penetrantes y ricos en tonos que se escuchan en «Acid Rain» y «Undone», y los agudos nítidos que se aprecian en «Aljamiado» y al final de «Windowlicker».

También es digno de mención la potencia y grandiosidad del sonido que se disfruta en «Killing in the Name» y «Dragonborn», la excelente separación de la multitud sonidos en escena en «Paper Moon», la impecable mezcla de bajos y voces en «Breathe Into Me» y la naturalidad con la que suenan los instrumentos en «Wild Monk».

Tras mis pruebas con estas pistas y otras que he escuchado durante estos días, mi conclusión es que los AirPods Max se escuchan de maravilla.

Solo echo de menos que Apple Music no ofrezca música en alta resolución o sin pérdidas, como podemos encontrar en Amazon Music o Tidal, para poder disfrutar de música con una calidad todavía mayor.

Gracias al chip H1 de Apple presente en cada auricular, los AirPods Max ofrecen ecualización adaptativa que modifica el sonido en función del ajuste y el aislamiento de las almohadillas. Los micrófonos orientados hacia dentro analizan lo que estás escuchando y regulan las frecuencias de la música para ofrecer un sonido fiel.

Los AirPods Max ofrecen audio espacial, que realiza un seguimiento dinámico de la cabeza gracias al giroscopio y acelerómetro incorporado al disfrutar de sonido grabado en 5.1, 7.1 y Dolby Atmos en el iPhone o iPad.

Al mover la cabeza, la ubicación de la que procede el sonido al escuchar se mantiene en su lugar, en lugar de girar con la cabeza.

Si quieres probar esta tecnología, te recomiendo que veas el inicio de la película Gravity, que está disponible en Apple TV+.

No es necesario que compres la película ya que el trailer ofrece este pasaje de forma gratuita. Es sorprendente cómo los AirPods Max permiten situar el sonido en el espacio y, aunque gires la cabeza, el sonido sigue viniendo del mismo lugar.

Además de escuchar música, los AirPods Max permiten llevar a cabo llamadas gracias a los tres micrófonos que incorpora para captar la voz — dos compartidos con la cancelación activa de ruido y uno adicional.

Los micrófonos ofrecen tecnología de conformado de haz (beamforming) que permiten captar tu voz y anular los ruidos de alrededor. En mis conversaciones telefónicas, mis interlocutores han confirmado que se me escucha alto y claro, incluso en condiciones desfavorables como en exteriores o con viento.

Los AirPods Max utilizan Bluetooth 5 y permanecen todo el tiempo emparejados con el iPhone, incluso si te alejas a varios metros de distancia.

Vivo en una casa de tres plantas (planta baja subterránea, planta calle y planta superior) y, dejando el iPhone en la planta superior, puedo escuchar música sin interrupciones con los AirPods Max en la planta baja subterránea — no así con los AirPods Pro, que sufren pequeños cortes en la reproducción al colocarme en ciertas habitaciones de esa planta.

Autonomía y carga de batería

Con una carga completa, los AirPods Max ofrecen una autonomía de hasta 20 horas de conversación o de reproducción de música con la cancelación de ruido o el modo sonido ambiente activados, según datos de Apple.

Me resulta complicado saber si estoy alcanzando ese número de horas ya que no llevo la cuenta del tiempo exacto que utilizo los auriculares cada día pero probablemente ronde esa marca.

Se trata de una autonomía muy respetable para unos auriculares que incorporan cancelación activa de ruido y, aunque algunos rivales ofrecen hasta 30 horas de autonomía, no creo que haya queja en este aspecto.

Los AirPods Max no tienen un botón de apagado pero, si los dejas en reposo durante 5 minutos, entran en un modo de ahorro de energía. Tras 72 horas en reposo, entran en un modo de ahorro de energía superior que desconecta Bluetooth y la funcionalidad Buscar del iPhone para conservar aún más batería.

Si guardas los AirPods Max en la funda Smart Case cuando no los usas, entran inmediatamente en el modo de ahorro de energía que ahorra batería. Tras 18 horas en la funda Smart Case, entran en el modo de ultraahorro de energía superior.

Dado que estoy la mayor parte del tiempo en casa y utilizo diariamente los AirPods Max, no me compensa andar metiéndolos y sacándolos en la funda para ahorrar un poco de batería, pero quizás en otra situación donde no tenga tan fácil cargarlos sí que sea interesante.

Para cargar los AirPods Max, debes utilizar el conector Lightning que se encuentra situado en el auricular derecho. Apple incluye un cable USB-C a Lightning, pero no ofrece un cargador en la caja, así que tendrás que hacerte con uno o utilizar el del iPhone.

Apple ha incorporado carga rápida y, con solo 5 minutos de carga, los AirPods Max tienen energía para 1,5 horas de reproducción de música o conversación.

La luz de estado del auricular derecho muestra el estado de carga de los AirPods Max. Si pulsas el botón de control de ruido cuando los AirPods Max están conectados a la alimentación, la luz se iluminará en verde si queda más del 95 % de la carga, o en ámbar si queda un 95 % o menos.

Si pulsas el botón de control de ruido cuando los AirPods Max no están conectados a la alimentación, la luz se iluminará en verde si queda el 15 % de la carga o más, o en ámbar si queda menos del 15 %.

También puedes comprobar el estado de carga de los AirPods Max desde el iPhone, iPad o Mac. Por ejemplo, basta con acercarlos al iPhone o pulsar el botón de control de ruido estando cerca para que aparezca el nivel de carga. También puedes comprobarlo en el widget de Batería de iOS.

Precio y disponibilidad

El precio de los nuevos AirPods Max es 629€ en la tienda de Apple.

Su precio es bastante elevado en comparación con otros auriculares de primeras marcas como Sony, Bose o Bang & Olufsen.

El sobreprecio a pagar responde a su excelente calidad de sonido, su exquisito diseño y comodidad, y la facilidad que supone utilizarlos de forma transparente con todos los dispositivos Apple.

Conclusiones

Los nuevos AirPods Max llegan con un diseño muy moderno, con una diadema de acero inoxidable recorrida por una cómoda malla y unos cascos de aluminio anodizado con almohadillas de espuma viscoelástica.

Aunque sobre gustos no haya nada escrito, en mi opinión, el diseño de los AirPods Max está a años luz de cualquiera de sus rivales de plástico.

El uso de metal hace que estos auriculares sean algo más pesados que otros modelos, aunque Apple ha hecho un buen trabajo a la hora de repartir el peso de forma uniforme para que no se sientan pesados en la cabeza.

Los cascos de aluminio ofrecen un acabado suave que me recuerda a la superficie de los portátiles MacBook, y llevan un mecanismo que permite rotarlos a tu gusto, lo que también ayuda a equilibrar la presión y mejorar la comodidad.

Como es habitual en muchos productos de Apple, los AirPods Max están disponibles en varios colores — plata, gris espacial, azul cielo, rosa y verde — así que no tendrás problema en encontrar un modelo que te guste.

El proceso inicial de configuración de los AirPods Max no podría ser más sencillo ya que basta con colocarlos cerca de un iPhone para comenzar el emparejamiento. Una vez completado, todos los dispositivos asociados a tu ID de Apple ID (iPhone, iPad, Mac o Apple Watch) podrán utilizar los AirPods Max sin ninguna configuración adicional.

Incluso es posible pasar de forma transparente entre un dispositivo y otro si, por ejemplo, estás viendo una película en el iPad y recibes una llamada de teléfono en el iPhone. O quitarte los AirPods Max y ponerte los AirPods Pro sin que tengas que tocar nada en el iPhone para que funcionen.

En el día a día, el manejo de los auriculares resulta muy cómodo. Al retirar los AirPods Max de tu cabeza (o levantar un auricular), la reproducción de música se interrumpe y, si te los vuelves a colocar poco después, la música prosigue. Si dices «Oye Siri», el asistente responde sin tener que pulsar ningún botón.

Apple ha añadido una Corona Digital como la que encontramos en el Apple Watch para subir/bajar el volumen y controlar la reproducción de música, así como un botón de control de ruido que permite conmutar entre los modos de cancelación de ruido.

En mi opinión, es un acierto que Apple haya optado por controles físicos, más cómodos de manejar y menos propensos a pulsaciones fantasma que las zonas táctiles que utilizan otros fabricantes.

El chip H1 que incorporan los AirPods Max hace que comiencen a funcionar rápidamente nada más colocarlos en nuestra cabeza y reduce la latencia al cambiar entre dispositivos.

Otro de los trabajos que realiza este chip es la ecualización adaptativa, que adapta la música a la anatomía de tu oído y al ajuste de las almohadillas para una mayor calidad de sonido.

Los AirPods Max ofrecen cancelación activa de ruido. Un total de ocho micrófonos — seis orientados hacia fuera, que detectan el ruido, y dos hacia dentro, que calibran lo que escuchas — captan el ruido ambiente e inyectan una señal anti-ruido en nuestro oído que lo anula.

En mi experiencia, la cancelación de ruido funciona muy bien, sobre todo con ruidos monótonos como los motores de un avión, el tráfico rodado o el sonido de fondo de la aspiradora en casa. Donde no funciona tan bien es a la hora de bloquear voces o música externa pero, incluso en esos casos, se nota una atenuación importante.

Con objeto de que no tengas que quitarte los auriculares si quieres hablar con otra persona o estar al tanto de lo que ocurre a tu alrededor, Apple ofrece un modo de sonido ambiente que reproduce en tu oído el sonido que captan los micrófonos de forma natural. Es un modo ideal si quieres hablar con otra persona frente a frente o si te suena rara tu voz al hablar por teléfono por llevar las almohadillas puestas.

En cuanto a la calidad del sonido, claramente se trata de unos auriculares pensados para disfrutar de la música ya que suenan de maravilla. He probado un montón de pistas de sonido, y he quedado fascinado por la riqueza de los tonos, la nitidez de las voces, la separación de los instrumentos, la contundencia de los bajos y la amplitud espacial del sonido.

De hecho, puestos a echar algo en falta, me gustaría que Apple Music ofreciera audio en alta resolución o sin pérdidas para disfrutar todavía más de la calidad de estos auriculares.

Además de escuchar música, los AirPods Max permiten llevar a cabo llamadas gracias a los tres micrófonos que incorpora para captar la voz, y en las conversaciones que he llevado a cabo, mis interlocutores me han podido escuchar sin ningún problema incluso en entornos ruidosos.

Los AirPods Max ofrecen audio espacial, que realiza un seguimiento dinámico de la cabeza para posicionar los sonidos en 3D al escuchar contenido grabado en 5.1, 7.1 y Dolby Atmos. Por el momento, solo es compatible con el iPhone y con el iPad pero, si tienes oportunidad, te aconsejo que veas el trailer de la película Gravity en Apple TV+ porque es bastante impresionante.

En el apartado de autonomía, los AirPods Max ofrecen 20 horas de reproducción de música con cancelación de ruido o modo de sonido ambiente activo, así que no deberías tener problema para disfrutar de largas sesiones de audición.

El proceso de carga se realiza a través del conector Lightning del casco derecho y cuenta con carga rápida así que, con solo 5 minutos de carga, consigues energía suficiente para 1,5 horas de reproducción.

Si quieres alargar la duración de la batería, puedes introducir los auriculares en la funda Smart Case incluida que, aunque no protege mucho, hace que entren inmediatamente en un modo de ahorro energía. Si los dejas en reposo fuera de la funda también entran en este modo pero tardan más tiempo.

Todas estas características premium tienen un precio y, en el caso de los AirPods Max, no son unos auriculares barato ya que los auriculares cuestan 629€. Es el precio a pagar por tener lo mejorcito en diseño, calidad de sonido e integración con dispositivos Apple.



Lo mejor:



Diseño moderno y atractivo con una estructura de acero y cascos de aluminio anodizado.

Diseño moderno y atractivo con una estructura de acero y cascos de aluminio anodizado. Comodidad en la cabeza gracias a la malla de la diadema, la posibilidad de girar cada casco individualmente y las almohadillas de espuma viscoelástica.

Comodidad en la cabeza gracias a la malla de la diadema, la posibilidad de girar cada casco individualmente y las almohadillas de espuma viscoelástica. Manejo cómodo mediante los controles físicos: Corona Digital y botón de cancelación de ruido.

Manejo cómodo mediante los controles físicos: Corona Digital y botón de cancelación de ruido. Configuración inicial simple con todos los dispositivos asociados a tu ID de Apple.

Configuración inicial simple con todos los dispositivos asociados a tu ID de Apple. Activación de Siri con solo pronunciar la frase «Oye Siri».

Activación de Siri con solo pronunciar la frase «Oye Siri». Buena cancelación de ruido gracias a los ocho micrófonos externos e internos que incorporan los auriculares.

Buena cancelación de ruido gracias a los ocho micrófonos externos e internos que incorporan los auriculares. Excelente calidad de sonido a la hora de escuchar música o ver películas.

Excelente calidad de sonido a la hora de escuchar música o ver películas. Audio espacial, aunque su utilidad todavía es limitada

Audio espacial, aunque su utilidad todavía es limitada Buen rendimiento en llamadas gracias a tres micrófonos que captan la voz y reducen el ruido del viento

Buen rendimiento en llamadas gracias a tres micrófonos que captan la voz y reducen el ruido del viento Elevada autonomía de 20 horas, que se ve mejorada con la carga rápida (90 minutos de reproducción de música con solo 5 minutos de carga)

Elevada autonomía de 20 horas, que se ve mejorada con la carga rápida (90 minutos de reproducción de música con solo 5 minutos de carga) Alcance de la conexión incluso dos plantas más abajo de donde está el iPhone

La funda Smart Case incluida no protege toda la superficie de los auriculares
Elevado precio

La funda Smart Case incluida no protege toda la superficie de los auriculares Elevado precio

Nota: Los nuevos AirPods Max han sido cedidos amablemente por Apple para la realización de este análisis.