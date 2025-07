Samsung Galaxy Z Flip7: Más batería, mejor cámara y Gemini en tu bolsillo

Samsung ha presentado su nuevo Galaxy Z Flip7, una evolución significativa en el mundo de los smartphones plegables.

Este modelo no solo destaca por su diseño ultracompacto, sino también por su potente combinación de inteligencia artificial multimodal, una nueva pantalla FlexWindow de borde a borde y funciones premium pensadas para el día a día. Es, sin duda, un dispositivo de bolsillo con el alma de un flagship.

FlexWindow rediseñada: más grande, más brillante y más funcional

El Galaxy Z Flip7 incorpora la pantalla exterior más grande jamás vista en la serie: una Super AMOLED FlexWindow de 4,1 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 2.600 nits. Gracias a su diseño de borde a borde y a la tecnología Vision Booster, se garantiza una visualización nítida incluso bajo el sol.

Además, la pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas ofrece una experiencia envolvente, ideal para consumir contenido, jugar o trabajar.

Diseño delgado, resistente y preparado para el ritmo diario

Con tan solo 188 gramos y 13,7 mm de grosor plegado, el Galaxy Z Flip7 es el más fino y ligero de su línea. Está protegido por Corning Gorilla Glass Victus 2 y una nueva bisagra Armor FlexHinge más delgada y duradera. Todo esto se complementa con un robusto marco de Armor Aluminium para asegurar su resistencia ante golpes y caídas.

Más batería, más rendimiento, más productividad

Una de las mejoras clave es su batería de 4.300 mAh, la más grande en un Galaxy Z Flip. Ofrece hasta 31 horas de reproducción de vídeo con una sola carga. Su procesador de 3 nm personalizado para Galaxy garantiza mayor potencia en CPU, GPU y NPU respecto a generaciones anteriores.

Por primera vez, Samsung DeX llega a un Z Flip, permitiendo convertir el teléfono en una estación de trabajo completa con solo conectarlo a una pantalla externa.

IA en tu bolsillo: productividad, asistencia y personalización

Gracias a One UI 8 sobre Android 16, el Galaxy Z Flip7 lleva la IA multimodal a otro nivel. FlexWindow permite interactuar por voz con Gemini Live, obtener respuestas, configurar recordatorios, acceder a Samsung Wallet y gestionar viajes, todo desde la pantalla exterior.

Con Now Bar y Now Brief, los usuarios reciben información en tiempo real sobre sus apps, música, deportes, estado del tráfico o salud. Además, FlexWindow se adapta al fondo de pantalla para mantener siempre visible la hora de forma elegante.

Samsung refuerza la privacidad del Flip7 con KEEP, un sistema de almacenamiento cifrado por app. Además, Knox Matrix protege todo el ecosistema Galaxy y la seguridad Wi-Fi ahora incorpora criptografía cuántica, garantizando privacidad incluso en redes públicas.

La mejor experiencia para selfies en un smartphone Samsung

El sistema de cámaras incluye una principal de 50 MP y una ultra gran angular de 12 MP. Gracias al motor ProVisual Engine y al HDR de 10 bits, las imágenes son nítidas, brillantes y realistas, incluso en condiciones de poca luz.

La FlexCam y el Zoom Slider permiten hacer selfies de cuerpo entero o en grupo sin abrir el móvil. Además, la vista previa dual muestra en tiempo real la imagen en la pantalla exterior, facilitando la captura perfecta.

Disponibilidad, colores y promociones exclusivas

El Galaxy Z Flip7 estará disponible para reservar desde el 9 de julio a partir de 1.209€ en Samsung.com, con lanzamiento general el 25 de julio. Estará disponible en colores Negro Oscuro, Azul Intenso, Rojo Coral y Verde Menta (exclusivo online). El modelo Flip7 FE se ofrecerá en Blanco y Negro.

Ambos dispositivos incluyen 6 meses gratuitos de Google AI Pro y 2 TB de almacenamiento en la nube. También se pueden proteger con Samsung Care+ y acceder a beneficios del Galaxy Club.

El nuevo servicio de asistencia rápida de Samsung en Europa ofrece soporte especializado para usuarios de la serie Galaxy Z, tanto en tienda como por chat o teléfono. En caso de reparaciones, se proporciona un dispositivo de sustitución sin coste.

Galaxy Z Flip7 FE: experiencia plegable para todos

Samsung también anunció el Galaxy Z Flip7 FE, un modelo más accesible a partir de 999€ pero igualmente versátil. Incorpora una pantalla de 6,7 pulgadas, cámara de 50 MP y funciones clave como Now Brief en su FlexWindow. Disponible en Blanco y Negro, ofrece diseño inteligente y funcionalidad premium en un formato compacto.

Galaxy Z Flip7 (izqda.) vs. Galaxy Z Flip7 FE (dcha.)

Especificaciones técnicas

Samsung ​Galaxy Z Flip7 Pantalla Pantalla Principal 6.9 pulgadas FHD+* Dynamic AMOLED 2X 120Hz Tasa de refresco adaptable (1~120Hz) 2520 x 1080 (21:9) *Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla principal del Galaxy Z Flip7 es de 6.9 pulgadas en el rectángulo completo y de 6.8 pulgadas teniendo en cuenta las esquinas redondeadas; el área de visualización real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. Pantalla Trasera Pantalla Super AMOLED de 4,1 pulgadas* 1048 x 948, frecuencia de refresco de 60/120Hz *Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla del Galaxy Z Flip7 es de 4.1 pulgadas en su forma rectangular completa; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. Dimensiones y Peso Folded 75.2 x 85.5 x 13.7mm *Grosor del Galaxy Z Flip7 plegado medido desde la parte superior a la inferior de los cristales del Galaxy Z Flip7. Desplegado 75.2 x 166.7 x 6.5mm *El grosor del Galaxy Z Flip7 cuando está desplegado no incluye el marco de la pantalla principal. Peso 188g Cámara Cámara Frontal Cámara selfie de 10MP F2.2, Tamaño de píxel: 1.12μm, FOV: 85˚ Doble Cámara Trasera Cámara ultra gran angular de 12MP F2.2, Tamaño de píxel: 1.12μm, FOV: 123˚ Cámara gran angular de 50MP Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Tamaño de píxel: 1.0μm, FOV: 85˚. AP Exynos2500 Memoria y Almacenamiento Memoria de 12GB con almacenamiento interno de 512GB Memoria de 12GB con almacenamiento interno de 256GB *La capacidad de almacenamiento disponible está sujeta al software precargado. La opción de memoria puede variar según el mercado. Batería Batería dual de 4,300mAh (típica) *Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor medio estimado teniendo en cuenta la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal es de 4174mAh para Galaxy Z Flip7. La duración real de la batería puede variar en función del entorno de red, los patrones de uso y otros factores. Carga Carga por cable*: Hasta el 50% de carga en unos 30min. con adaptador de 25W** y cable USB-C de 3A*** Carga inalámbrica rápida 2.0**** Carga Inalámbrica PowerShare***** *Carga por cable compatible con QC2.0 y AFC. Resultados de pruebas de laboratorio internas de Samsung, realizadas con el adaptador de viaje de 25 W cuando le queda un 0% de energía, con todos los servicios, funciones y pantalla apagados. La velocidad de carga real puede variar en función del uso real, las condiciones de carga y otros factores. **El adaptador de corriente de 25 W se vende por separado. Utiliza sólo cargadores y cables aprobados por Samsung. ***Carga inalámbrica compatible con WPC. ****Wireless PowerShare está limitado a smartphones Samsung o de otras marcas con carga inalámbrica WPC Qi, como Galaxy Z Fold7, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Z Flip4, serie S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, serie S21, Z Fold2, serie Note20, serie S20, Z Flip, serie Note10, serie S10, serie S9, serie S8, serie S7, serie S6, Note9, Note8, Note FE, Note5, y wearables como Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch y Galaxy Buds. Puede no funcionar con determinados accesorios, fundas o dispositivos de otras marcas. Puede afectar a la recepción de llamadas o a los servicios de datos, dependiendo de tu entorno de red. Resistencia al agua IP48 *Basado en condiciones de prueba de laboratorio para inmersión en hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. No recomendado para uso en playa o piscina. Enjuague los residuos/seca si está mojado. La resistencia al agua del dispositivo no es permanente y puede disminuir con el tiempo debido al desgaste normal. Cristal/Metal Corning Gorilla Glass Victus 2 Armor Aluminio OS Android 16

One UI 8 Red y Conectividad 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Bluetooth® v5.4 *Requiere una conexión de red 5G óptima, disponible en determinados mercados. Los usuarios deben consultar con su operador la disponibilidad y los detalles. Las velocidades de descarga y streaming pueden variar en función del proveedor de contenidos, la conexión al servidor y otros factores. **La disponibilidad del modelo LTE varía según el mercado y el operador. La velocidad real puede variar según el mercado, el operador y el entorno del usuario. ***La disponibilidad de la red Wi-Fi 7 puede variar según el mercado, el proveedor de red y el entorno del usuario. Requiere una conexión óptima y un router Wi-Fi 7. Sensores Sensor capacitivo de huellas dactilares (lateral), Acelerómetro, Barómetro, Sensor giroscópico, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de proximidad, Sensor de luz Seguridad Samsung Knox con Samsung Knox Vault Tarjeta SIM Una Nano SIM* y Multi eSIM** *La tarjeta SIM se vende por separado. La disponibilidad puede variar según el mercado y el operador. **La disponibilidad de la eSIM puede variar según la versión del software, la región y el operador. Los usuarios deben consultar con su operador si su plan de telefonía móvil admite eSIM. Colores Azul Intenso, Negro Oscuro, Rojo Coral* [Exclusivo de Samsung.com] Verde Menta** *La disponibilidad del color puede variar según el mercado, la región o el operador. **Colores exclusivos en línea sólo disponibles en Samsung.com.

Samsung ​Galaxy Z Flip7 FE Pantalla Pantalla Principal 6,7 pulgadas FHD+* Dynamic AMOLED 2X 2640 x 1080 (22:9), 120 Hz Frecuencia de actualización adaptativa (1-120 Hz) *Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla principal del Galaxy Z Flip7 FE es de 6,7 pulgadas en el rectángulo completo y de 6,6 pulgadas teniendo en cuenta las esquinas redondeadas; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. Pantalla Trasera Pantalla Super AMOLED de 3,4 pulgadas* 748 x 720 *Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla de cubierta del Galaxy Z Flip7 FE es de 3,4 pulgadas en forma rectangular completa; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. Dimension & Weight Folded 71,9 x 85,1 x 14,9 mm *Grosor del Galaxy Z Flip7 FE cuando está plegado, medido desde la parte superior hasta la parte inferior de las gafas del Galaxy Z Flip7 FE. Desplegado 71,9 x 165,1 x 6,9 mm *El grosor del Galaxy Z Flip7 FE cuando está desplegado no incluye el marco de la pantalla principal. Peso 187g Cámara Cámara Frontal Cámara selfie de 10 MP F2.2, tamaño de píxel: 1,22 μm, campo de visión: 85˚ Doble Cámara Trasera Cámara ultra gran angular de 12 MP F2.2, tamaño de píxel: 1,12 μm, campo de visión: 123˚ Cámara gran angular de 50 MP AF Dual Pixel, OIS, F1.8, tamaño de píxel: 1,0 μm, campo de visión: 85˚ AP Exynos2400 Memoria y almacenamiento Memoria de 8 GB con almacenamiento interno de 128 GB Memoria de 8 GB con almacenamiento interno de 256 GB *La capacidad de almacenamiento disponible está sujeta al software preinstalado. La opción de memoria puede variar según el mercado. Batería Batería doble de 4000 mAh (típica) *Valor típico probado en condiciones de laboratorio independientes. El valor típico es el valor medio estimado teniendo en cuenta la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal es de 3887 mAh para el Galaxy Z Flip7 FE. La duración real de la batería puede variar en función del entorno de red, los patrones de uso y otros factores. Carga Carga con cable*: hasta un 50 % de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 25 W** y un cable USB-C de 3 A***. Carga inalámbrica rápida 2.0****. PowerShare inalámbrico*****. *Carga con cable compatible con QC2.0 y AFC. Resultados de pruebas internas de laboratorio de Samsung, realizadas con un adaptador de viaje de 25 W con un 0 % de batería restante y con todos los servicios, funciones y pantalla apagados. La velocidad de carga real puede variar en función del uso real, las condiciones de carga y otros factores. **Adaptador de corriente de 25 W vendido por separado. Utiliza únicamente cargadores y cables aprobados por Samsung. ***Carga inalámbrica compatible con WPC. ****Wireless PowerShare está limitado a smartphones Samsung u otras marcas con carga inalámbrica WPC Qi, como Galaxy Z Fold7, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Z Flip4, serie S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, la serie S21, Z Fold2, la serie Note20, la serie S20, Z Flip, la serie Note10, la serie S10, la serie S9, la serie S8, la serie S7, la serie S6, Note9, Note8, Note FE, Note5 y dispositivos portátiles como Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch y Galaxy Buds. Puede que no funcione con determinados accesorios, fundas u otros dispositivos de otras marcas. Puede afectar a la recepción de llamadas o a los servicios de datos, dependiendo del entorno de red del usuario. Resistencia al agua IP48 *Basado en condiciones de prueba de laboratorio para inmersión en hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. No se recomienda su uso en la playa o en la piscina. Enjuague los residuos y seque si se moja. La resistencia al agua del dispositivo no es permanente y puede disminuir con el tiempo debido al desgaste normal. Cristal/Metal Corning Gorilla Glass Victus 2 Armor Aluminio OS Android 16

One UI 8 Red y conectividad 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Bluetooth® v5.4 *Requiere una conexión de red 5G óptima, disponible en determinados mercados. Los usuarios deben consultar con su operador para conocer la disponibilidad y los detalles. Las velocidades de descarga y streaming pueden variar en función del proveedor de contenido, la conexión al servidor y otros factores. **La disponibilidad del modelo LTE varía según el mercado y el operador. La velocidad real puede variar en función del mercado, el operador y el entorno del usuario. ***La disponibilidad de la red Wi-Fi 6E puede variar según el mercado, el proveedor de red y el entorno del usuario. Requiere una conexión óptima y un router Wi-Fi 6E. Sensores Sensor capacitivo de huellas dactilares (lateral), acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de proximidad, sensor de luz. Seguridad Samsung Knox con Samsung Knox Vault Tarjeta SIM Una tarjeta Nano SIM* y Multi eSIM** *Tarjeta SIM vendida por separado. La disponibilidad puede variar según el mercado y el operador. **La disponibilidad de eSIM puede variar según la versión del software, la región y el operador. Los usuarios deben consultar con su operador para comprobar si su plan de red móvil es compatible con eSIM. Colores Negro, Blanco* *La disponibilidad de colores puede variar según el mercado, la región o el operador.