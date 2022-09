La llegada de los AirPods en 2016 supuso una revolución en el mercado de los auriculares inalámbricos por su estrecha integración con el iPhone y su estuche de carga con batería incorporada.

Posteriormente, en 2019, Apple lanzó los AirPods Pro, que no solamente mejoraron el diseño al reducir su tamaño, sino que además ofrecían cancelación activa de ruido, así como ecualización adaptativa para ajustar la música a tu oído.

Este año, la compañía ha lanzado los nuevos AirPods Pro (2ª generación) que, sin grandes cambios en diseño, mejoran significativamente aspectos como la cancelación de ruido mejorada, la calidad de sonido, la autonomía y la compatibilidad con la red Buscar.

He tenido oportunidad de probar a fondo los nuevos AirPods Pro durante algunos días y, a continuación, os presento mi análisis a fondo.

Diseño y construcción

Los AirPods Pro llegan en un estuche ovalado de color blanco brillante que no solamente permite guardar los AirPods Pro cuando no estamos utilizándolos, sino que además los cargan gracias a su batería integrada.

El estuche es lo bastante pequeño como para que quepa en un bolsillo y cuenta con unos imanes que hacen que los AirPods Pro no se salgan ni siquiera al colocar el estuche boca abajo. La tapa se cierra con firmeza, por lo que no hay peligro de que se salgan.

En la parte delantera, encontramos un indicador luminoso que aporta información sobre el estado de la carga del estuche y los propios auriculares. En la parte trasera, hay un botón que nos permite emparejar los AirPods Pro si lo mantenemos apretado durante unos segundos.

En la parte inferior encontramos un conector Lightning que nos permite cargar el estuche (y los AirPods Pro si están dentro) mediante un cable. En este punto, me hubiera gustado ver un salto hacia el conector USB-C, dado que está más extendido y algunos dispositivos de Apple ya incorporan.

Junto al conector Lightning, como novedad, Apple ha añadido un altavoz que permite localizar el estuche más fácilmente si se pierde, e informa con un sonido cuando tiene poca batería o comienza a cargar.

Apple también ha añadido al estuche un enganche para correa que permite colgar lo de un bolso o una mochila. Ahora bien, en la caja no viene ninguna correa, por lo que tendrás que hacerte con una por tu cuenta.

Otra de las novedades que incluye el estuche es un chip U1 que permite activar la búsqueda con precisión desde un iPhone, siempre que sea un iPhone 11 o posterior. La búsqueda con precisión hace que, cuando te acercas a la ubicación del estuche, la app Buscar muestre una flecha apuntando hacia el lugar donde se encuentra.

Los auriculares en sí poseen un diseño prácticamente idéntico al de los AirPods Pro anteriores, con cambios muy sutiles en el exterior. Seguimos teniendo un pequeño palito que sobresale de cada auricular y que, como veremos más adelante, permite acceder a ciertas funciones sin echar mano del dispositivo al que están conectados.

Los auriculares utilizan almohadillas de silicona para un mejor aislamiento. Como novedad, Apple incluye almohadillas en cuatro tamaños, con un nuevo tamaño extra pequeño (XS) que no estaba antes disponible. Es importante que elijas el tamaño de almohadilla que mejor se ajusta a tu oído (mediano en mi caso, pequeño en el de mi mujer).

👉🏻 Nota: Apple advierte de que no deberías intercambiar las almohadillas de los AirPods Pro de primera y segunda generación, ya que cada uno ha sido diseñado para su generación en particular.

Si no estás seguro de si has elegido el tamaño de almohadilla correcto, puedes hacer una prueba de ajuste de almohadillas desde el propio iPhone. En caso de que los resultados no sean correctos, el iPhone te sugerirá ajustar mejor los AirPods Pro o probar un tamaño diferente de almohadilla. Es posible que necesites un tamaño diferente para la almohadilla izquierda y la derecha.

En mi experiencia, los AirPods Pro resultan muy cómodos en el oído incluso después de varias horas y, por supuesto, se mantienen en su sitio, aunque hagas movimientos bruscos, por lo que puedes utilizarlos en el gimnasio.

Los AirPods Pro son resistentes al agua y al sudor en entrenamientos y deportes no acuáticos gracias a que poseen una calificación IPX4, lo que significa que resisten chorros de agua con baja presión. Lo mismo ocurre con el estuche, que cuenta igualmente con calificación IPX4. Si quieres saber más sobre qué puedes y no puedes hacer con tus AirPods en relación al agua, te aconsejamos este artículo.

Los AirPods Pro solamente están disponibles en color blanco. Me sorprende que Apple no ofrezca otras opciones de color, sobre todo cuando la compañía suele lanzar sus dispositivos en, al menos, tres o cuatro colores. Solo me queda soñar con unos AirPods «negro espacial» a juego con mi iPhone 14 Pro del mismo color.

Configuración

La configuración inicial de los AirPods Pro es realmente sencilla. Basta con abrir el estuche de los AirPods Pro cerca de un iPhone para que este detecte rápidamente su presencia y queden enlazados con solo pulsar un botón.

Una vez enlazados, la información se comparte con todos los dispositivos asociados al mismo Apple ID. Esto permite utilizar los AirPods Pro con cualquiera de tus dispositivos — bien sea un iPhone, un iPad, un ordenador Mac, un Apple TV o incluso un reloj Apple Watch — sin ninguna configuración adicional.

La sencillez de este proceso contrasta con lo tedioso que resulta configurar otros auriculares Bluetooth: activar modo descubrimiento en el dispositivo, buscar dispositivos Bluetooth desde el smartphone, esperar a que aparezca, confirmar emparejamiento y confiar en que no se pierda la conexión, por ejemplo por superar el número máximo de dispositivos enlazables.

En mi caso, he tenido oportunidad de utilizar los AirPods Pro con un iPhone 14 Pro, un iPad Pro, un Apple Watch Series 8 y un Mac. En todos ellos, los nuevos AirPods Pro han aparecido como nuevos dispositivos de sonido sin necesidad de realizar ninguna configuración.

Si un día decides emparejarlos con un dispositivo asociado a otra cuenta de Apple diferente, basta con que los elimines en la app Buscar y, después, mantengas el botón del estuche apretado unos segundos para iniciar de nuevo el proceso de emparejamiento.

Una mejora que he notado con los nuevos AirPods Pro es que su estado de carga sigue visible en el iPhone durante todo el tiempo cuando no los usas. En la generación anterior, desaparecían del widget de carga al cabo de unos minutos tras parar de utilizarlos y dejarlos en reposo.

Los nuevos AirPods Pro también pueden enlazarse con otros dispositivos Bluetooth — como un smartphone Android o un ordenador con Windows — pero perderás algunas de las funcionalidades como que la música se pare o reanude al quitar o poner un auricular. Ahora bien, la cancelación de ruido sigue funcionando.

iOS 13 añadió una funcionalidad llamada Audio Compartido que permite compartir el sonido del iPhone o iPad con una persona que utilice otros AirPods. De esta forma, dos personas pueden escuchar la misma canción o el mismo vídeo, cada uno con sus propios AirPods. Lo he usado para ver películas en un avión con un iPad Pro y funciona de maravilla.

Uso de los AirPods Pro

Nada más introducir los AirPods Pro en los oídos, se escucha un gong que nos indica que ya están listos para funcionar.

Los nuevos AirPods Pro cuentan con el nuevo chip H2. Este chip es responsable de que la conexión con nuestro iPhone (u otro dispositivo) sea rápida y que el cambio de un dispositivo a otro se realice sin interrupciones.

En comparación con el chip H1, el nuevo chip H2 logra una cancelación de ruido más potente, una mayor autonomía y un mejor sonido tridimensional.

Como ocurre ya con muchos auriculares, cuando estamos escuchando música, es suficiente con quitarse uno de ellos para que la reproducción se interrumpa. Si lo vuelves a introducir, la música continúa sonando.

Los AirPods Pro cuentan ahora con el mismo sensor de detección de piel que los AirPods de tercera generación, lo que permite una pausa automática más precisa cuando se retira un auricular de cualquiera de las orejas.

Los auriculares poseen un sensor de presión en la parte alargada que permite iniciar y poner en pausa la reproducción del sonido con una pulsación simple, así como avanzar / retroceder entre pistas pulsando dos / tres veces el sensor de presión.

Este sensor también permite controlar cuánto sonido ambiental llega a tu oído. Si lo mantienes pulsado, cambias entre los modos de cancelación activa de ruido y sonido ambiente de los que hablaremos en el apartado Sonido.

Como novedad, es posible subir y bajar el volumen arrastrando el dedo sobre el palito hacia arriba y hacia abajo. Es una funcionalidad realmente útil y que muchos usuarios llevaban tiempo pidiendo. Los auriculares emiten un tímido «tic» con cada paso de volumen, para que sepas que te han hecho caso. El volumen de este «tic» es siempre el mismo, en lugar de aumentar o disminuir con el cambio de volumen.

Cuando analicé los AirPods Pro de primera generación, incluí como deseo para el futuro que incluyeran la posibilidad de subir / bajar volumen. Como el deseo ha sido concedido, me permito pedir un nuevo deseo: la posibilidad de silenciar / activar el micrófono mediante un gesto. Sería muy útil cuando estás en llamadas multitudinarias, pero quieres moverte por la casa o la oficina sin llevar el portátil, iPad o iPhone a cuestas.

Los AirPods Pro están siempre atentos a la activación de Siri, por lo que es posible comenzar a utilizar el asistente con solo decir «Oye Siri» mientras los llevas puestos. Esto es útil para reproducir una canción, hacer una llamada u obtener indicaciones sin utilizar las manos.

Siri permite controlar la reproducción de la música con la voz. Si quieres pasar a otra canción, puedes decir «Oye Siri, pasa a la siguiente canción» (sin necesidad de hacer pausa entre «Oye Siri» y la instrucción). Lo mismo ocurre para pedirle que vuelva a sonar la canción que estás escuchando, preguntar qué está sonando, etc.

Por último, es posible hacer que Siri lea las notificaciones que llegan a tu dispositivo cuando llevas los AirPods puestos.

Sonido y funcionalidades

Los nuevos AirPods Pro incorporan cancelación activa de ruido, una característica permite anular el ruido exterior para que podamos centrarnos en la música o el audio que estamos escuchando.

Los micrófonos con cancelación de ruido y la rejilla trasera están colocados para detectar el sonido a tu alrededor y trabajan a la vez anulándolo antes de que te llegue. Además, Apple incluye un micrófono orientado hacia dentro que comprueba si queda algún sonido no deseado y lo anula también con una señal antiruido.

Apple afirma que la cancelación se ha ajustado específicamente para situaciones cotidianas, como una oficina o una cafetería muy concurrida en la que hay que concentrarse con con mucha gente alrededor o cuando se viaja en autobús, tren o avión y se quiere reducir todo el ruido de fondo no deseado.

En mi experiencia, los AirPods Pro consiguen reducir en gran medida el ruido ambiente del entorno, especialmente en lugares con un ruido de fondo constante, como la cabina de un avión, el vagón de un tren o en casa con la lavadora funcionando, etc. Si el ruido de fondo es más errático — por ejemplo, una conversación entre dos personas al lado — la cancelación no es tan efectiva.

Gracias al chip H2, Apple promete una mejora de hasta el doble en la cancelación de ruido. Aunque no dispongo de herramientas para poder medir si esto es así, en mis pruebas he notado una mejora sustancial de la cancelación de ruido.

Para comprobarlo, me he colocado junto a fuente de ruido (unos altavoces emitiendo sonidos de motor de avión, tráfico en ciudad, murmullos de personas hablando, etc.) y he ido cambiando entre los AirPods Pro de primera generación y segunda generación. La diferencia entre una generación y otra es enorme. He extendido la prueba a mi mujer, sin decirle qué auriculares eran de cada generación para evitar sugestiones, y también ha notado una diferencia abismal a favor de la segunda generación.

Uno de los inconvenientes de los auriculares con almohadilla es que el aislamiento del sonido exterior es tan fuerte que resulta difícil interactuar con otras personas sin quitártelos. En los AirPods Pro, puedes mantener pulsado el sensor de presión en la parte alargada del auricular para conmutar entre el modo de cancelación activa de ruido y el modo de sonido ambiente.

En el modo de sonido ambiente (antes llamado transparencia), el sonido captado por los micrófonos se reproduce en tu oído sin ningún tipo de cancelación, por lo que puedes escuchar a otras personas perfectamente. Este modo es más apropiado que el modo desactivado si quieres hablar con alguien, ya que en este último todo se escucha amortiguado por el aislamiento que producen las almohadillas en el oído.

El cambio entre modos no solamente puede realizarse mediante pulsaciones largas en el sensor de presión sino también desde el propio iPhone si mantienes pulsado el control de volumen en el Centro de Control.

Como novedad, podemos activar una opción de sonido ambiente adaptativo que minimiza los sonidos más fuertes, como una sirena, una motocicleta o un martillo percutor, si llevas puestos los dos auriculares. De esta forma, puedes ir por la calle con este modo activo con la tranquilidad de que un sonido fuerte no va a molestarte.

En cuanto a la calidad del sonido, a pesar de su pequeño tamaño, los altavoces de los AirPods Pro cuentan con un transductor de audio de baja distorsión y un amplificador de alto rango dinámico para ofrecer graves más definidos y un sonido nítido en un intervalo de frecuencias más amplio.

Apple sigue utilizando el codec AAC, que si bien es un codec muy probado, no ofrece sonido inalámbrico en alta resolución o sin pérdidas.

Otra de las funcionalidades que ofrece Apple es la ecualización adaptativa, que adapta la música a la anatomía de tu oído para una mayor calidad.

Para comprobar la calidad de sonido, he recurrido a la misma lista de reproducción que utilicé al probar los AirPods Max, ya que es bastante representantiva de distintos estilos musicales.

“Hunter” de Bjork

“Acid Rain” de Lorn

“Undone” de Spaces (feat. Sarah De Warren)

“Aljamiado” de Renaud Garcia-Fons

“Windowlicker” de Aphex Twin

“Killing in the Name” de Rage Against the Machine

“Paper Moon” de Booka Shade

“Dragonborn” de Jeremy Soule

“Breathe Into Me” de Marian Hill

«Wild Monk» de Osamu Kitajima

En mi opinión, la calidad de sonido que ofrecen los AirPods Pro es muy buena y supera las expectativas de mi oído. Percibo el sonido algo más rico en matices, aunque reconozco que tengo que fijarme bien para notar diferencia con la generación anterior, ya que la mejora de sonido no es abismal.

Los AirPods Pro ofrecen audio espacial, que realiza un seguimiento dinámico de la cabeza para disfrutar de sonido grabado en 5.1, 7.1 y Dolby Atmos. Al mover la cabeza, la ubicación de la que procede el sonido al escuchar se mantiene en su lugar, en lugar de girar con la cabeza.

Para asegurar la mejor experiencia 3D, Apple ofrece audio espacial personalizado, que adapta el sonido a la forma única de tus orejas analizando la geometría de tu cabeza mediante la cámara TrueDepth del iPhone. Tras escanear tu cabeza desde diferentes ángulos, con especial foco en las orejas, se crea un perfil que se sincroniza en todos tus dispositivos.

Si quieres probar esta tecnología, te recomiendo que veas el inicio de la película Gravity, que está disponible en Apple TV+. No es necesario que compres la película ya que el trailer ofrece este pasaje de forma gratuita. Es sorprendente cómo los AirPods Pro permiten situar el sonido en el espacio y, aunque gires la cabeza, el sonido sigue viniendo del mismo lugar.

Además de escuchar música y vídeos, los AirPods Pro permiten llevar a cabo llamadas gracias a los micrófonos que incorpora cada auricular.

Los AirPods Pro son capaces de notar que estás hablando gracias a la detección de pequeñas vibraciones, y los micrófonos se centran en captar el sonido de tu voz, filtrando cualquier ruido externo de forma que se escuche tu voz claramente al otro lado. La rejilla del micrófono ahora ocupa más superficie, lo que mejora la calidad de las llamadas cuando hace viento.

Los AirPods Pro utilizan Bluetooth 5.3 y permanecen todo el tiempo emparejados con el iPhone, incluso si te alejas a varios metros de distancia. Yo los encuentro especialmente prácticos para poder hablar por teléfono mientras me muevo por casa. Vivo en un chalet con sótano y dos plantas, y estando el iPhone en la planta de arriba, puedo estar dos plantas más abajo sin problemas de audio.

Autonomía y carga de batería

Con una carga completa, los nuevos AirPods Pro ofrecen más autonomía que antes: hasta 6 horas de música con el volumen ajustado al 50% y la cancelación activa de ruido activada (o 5,5 horas si está activado el audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza) y hasta 4,5 horas de conversación.

Se trata de una autonomía más que respetable tratándose de unos auriculares tan pequeños y, además, que incorporan cancelación activa de ruido. Ahora bien, como ocurre con los smartphones, las baterías de los auriculares inalámbricos se degradan a lo largo del tiempo. Esto significa que cabe esperar que la autonomía se reduzca notablemente al cabo de un par de años.

Los AirPods Pro se cargan cuando están dentro de su estuche, que es capaz de almacenar carga para más de 30 horas de reproducción de música (o 24 horas de conversación). Con solo 5 minutos dentro del estuche, los nuevos AirPods Pro consiguen 1 hora de música o conversación.

Si guardas siempre los AirPods en el estuche, te resultará muy fácil mantenerlos siempre completamente cargados. Puedes cargar el estuche utilizando el conector Lightning del estuche, apoyándolo sobre una base de carga inalámbrica o incluso sobre el cargador del Apple Watch. El estuche cuenta con MagSafe para acoplarse magnéticamente a los cargadores que cuentan con esta tecnología.

En la parte frontal del estuche encontramos un pequeño indicador luminoso que marca el estado de carga de los AirPods Pro cuando estos están en la funda. Cuando los AirPods Pro no están en la funda, la luz marca el nivel de carga de la funda: verde si está cargada y naranja si le queda menos de una carga completa.

La funda de los AirPods Pro admite carga inalámbrica y, al colocarla sobre una base de carga, la luz se ilumina durante 8 segundos y el altavoz emite un sonido para que tengas la certeza de que se está cargando.

Precio y disponibilidad

El precio de los nuevos AirPods Pro es 299€ e incluye un grabado con una combinación de emojis, nombres, iniciales y números si los compras directamente a Apple. Ahora, este grabado aparece en la pantalla de tu dispositivo cuando se muestra el estuche en pantalla.

Su elevado precio está justificado por la comodidad que supone utilizar unos auriculares inalámbricos que no solamente se conectan de forma sencilla y rápida a cualquiera de nuestros dispositivos Apple, sino que además ofrecen una excelente calidad de sonido con una cancelación activa de ruido muy potente.

Si puedes prescindir de la cancelación activa de ruido, otra opción interesante son los AirPods de tercera generación. Están a la venta por 209€ con estuche de carga convencional y 219€ con estuche de carga inalámbrica Magsafe.

AirPods 3ª gen. (izquierda) y AirPods Pro 2ª gen. (derecha)

Conclusiones

La segunda generación de AirPods Pro llega con un estuche mejorado en varios aspectos. Resulta más sencillo encontrarlo si lo pierdes, gracias a que ahora incorpora un altavoz que emite un sonido al buscarlo e integra un chip U1 (el mismo que llevan las AirTags) para localizarlo con una alta precisión en la app Buscar.

Apple también ha añadido un enganche para correas en un lateral, que puede ser útil si quieres atarlo a un bolso o una mochila.

Otra de las mejoras del estuche es que ahora no solo puede cargarse mediante un cable Lightning o un cargador inalámbrico estándar, sino también mediante el cargador del Apple Watch.

Los auriculares en sí presentan un diseño muy similar a la primera generación, con almohadillas de silicona que se introduce en el oído para ofrecer un mejor aislamiento. Ahora están disponibles en cuatro tamaños (hay un nuevo tamaño XS) y el propio iPhone te ayuda a elegir cuál es la que mejor ajusta en tu oído.

En mi experiencia, los AirPods Pro resultan muy cómodos en el oído y no me canso de llevarlos aún después de varias horas con ellos puestos.

El proceso inicial de configuración de los AirPods Pro no podría ser más sencillo ya que basta con abrirlos cerca de un iPhone para comenzar el emparejamiento. Una vez completado, todos los dispositivos asociados a tu Apple ID (iPhone, iPad, Mac, Apple TV o Apple Watch) pueden utilizar los AirPods Pro sin ninguna configuración adicional.

En el día a día, el manejo de los auriculares resulta muy cómodo. Introduces los AirPods en el oído y la música comienza a reproducirse sin tocar nada. Los sacas del oído y la música se interrumpe. Dices «Oye Siri» y el asistente responde sin haber pulsado ningún botón.

Los AirPods Pro incorporan un sensor de presión en los laterales que nos permite iniciar/parar música, avanzar/retroceder pistas o conmutar entre los modos de cancelación mediante pulsaciones. El palito largo ahora presenta una superficie táctil que permite subir o bajar el volumen con solo arrastrar el dedo.

El chip H2 que incorporan los nuevos AirPods Pro hace que comiencen a funcionar rápidamente nada más introducirlos en nuestro oído y reduce la latencia en caso de que los utilices mientras juegas.

Como la generación anterior, ofrecen un modo de cancelación activa de ruido, que ahora consigue anular hasta el doble de ruido. En mis pruebas, la diferencia es totalmente perceptible al comparar entre los auriculares de primera y segunda generación, por lo que si acostumbras a moverte en entornos ruidosos, lo agradecerás.

Con objeto de que no tengas que quitarte los auriculares si quieres hablar con otra persona, Apple ofrece un modo de sonido ambiente que reproduce en tu oído el sonido que captan los micrófonos. Como novedad, existe una opción de sonido ambiente adaptativo que cancela los ruidos extremadamente fuertes, como una obra, una motocicleta o una sirena, para que no te molesten.

En mi experiencia, la cancelación de ruido funciona muy bien, sobre todo con ruidos monótonos como los motores de un avión, el tráfico rodado o el sonido de fondo de la lavadora en casa, por citar algunos ejemplos. La calidad del sonido también es excelente, con un rango frecuencial algo más amplio que el modelo anterior.

Los AirPods Pro ofrecen audio espacial, que realiza un seguimiento dinámico de la cabeza para posicionar los sonidos en 3D al escuchar contenido grabado en 5.1, 7.1 y Dolby Atmos. Si tienes oportunidad, te aconsejo que veas el trailer de la película Gravity en Apple TV+ porque es bastante impresionante.

La autonomía es uno de los puntos fuertes de los AirPods Pro. Su batería de 6 horas de reproducción de música con cancelación de ruido o 4,5 horas de conversación es muy elevada para su pequeño tamaño y prestaciones. Además, su estuche alberga batería para 30 horas y los mantiene cargados cuando están dentro.

Todas estas mejoras e innovaciones tienen un precio y, en el caso de los AirPods Pro, cuestan 299€. Se trata de una cantidad de dinero bastante elevada para unos auriculares, pero está en línea con lo que cuestan otros modelos inalámbricos con cancelación activa de ruido. En mi opinión, si tienes un iPhone, son los mejores auriculares que puedes comprar.

Lo mejor:



Tamaño compacto. Pasan más desapercibidos cuando los llevamos puestos que los AirPods convencionales.

Tamaño compacto. Pasan más desapercibidos cuando los llevamos puestos que los AirPods convencionales. Comodidad en el oído y ausencia de cables. Excelente sujeción al oído incluso al realizar movimientos bruscos con la cabeza

Comodidad en el oído y ausencia de cables. Excelente sujeción al oído incluso al realizar movimientos bruscos con la cabeza Incorporación de altavoz y chip U1 para localizar más fácilmente el estuche si no sabes donde lo has dejado.

Incorporación de altavoz y chip U1 para localizar más fácilmente el estuche si no sabes donde lo has dejado. Configuración inicial simple con todos los dispositivos asociados a tu Apple ID.

Configuración inicial simple con todos los dispositivos asociados a tu Apple ID. Manejo simple mediante pulsaciones o deslizamiento del dedo en la parte de alargada. Posibilidad de subir/bajar el volumen con gestos.

Manejo simple mediante pulsaciones o deslizamiento del dedo en la parte de alargada. Posibilidad de subir/bajar el volumen con gestos. Activación de Siri con solo pronunciar la frase «Oye Siri»

Activación de Siri con solo pronunciar la frase «Oye Siri» Excelente cancelación de ruido gracias a los micrófonos externos e internos que incorporan los auriculares. Buena calidad de sonido para escuchar música.

Excelente cancelación de ruido gracias a los micrófonos externos e internos que incorporan los auriculares. Buena calidad de sonido para escuchar música. Gran calidad de voz gracias a unos micrófonos más grandes que reducen el ruido del viento

Gran calidad de voz gracias a unos micrófonos más grandes que reducen el ruido del viento Buena autonomía, que se ve mejorada con la batería que incorpora el propio estuche y que los va cargando cuando están guardados.

Buena autonomía, que se ve mejorada con la batería que incorpora el propio estuche y que los va cargando cuando están guardados. Estuche de carga con carga por cable e inalámbrica (estándar Qi, MagSafe o mediante el cargador del Apple Watch)

Estuche de carga con carga por cable e inalámbrica (estándar Qi, MagSafe o mediante el cargador del Apple Watch) Resistencia al sudor y al agua IPX4 (no para deportes acuáticos) de los auriculares y el estuche.